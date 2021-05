A partir de agosto docencia en universidades será presencial y virtual; 120 mil estudiantes abandonan clase por covid

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El ministro de Educación Superior Ciencia y Tecnología (Mescyt) anunció que a partir del próximo mes de agosto se comenzará a impartir docencia presencial en las universidades del país.

Sin embargo, el doctor Franklin García Fermín aclaró que no será una presencialidad al cien por ciento como existía antes de la pandemia.

García Fermín sostuvo que se implementará una metodología híbrida donde se combine la presencialidad con las clases virtuales.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema Canal 11, el funcionario explicó que la impartición de docencia tanto en el formato presencial como virtual ya se ha ido consensuando con los rectores de las distintas universidades.

El ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo agregó que la docencia presencial en las universidades se hará tomando en cuenta las disposiciones de las autoridades sanitarias.

“Nosotros en la vista que tenemos escalonada, hemos previsto para agosto reabrir, pero no el cien por ciento, habrá un sistema híbrido porque hay que cumplir protocolos y cuidados, es decir tendremos una parte semipresencial y otros en la formación a distancia mediante la virtualidad”, detalló el ministro de Educación Superior.

Aclaró que las aulas deben ser espacios seguros, que no solamente hay que descontaminarlas, si no evitar que se puedan contaminar.

“Entonces una parte estarán presentes y otra parte estará virtual desde su casa, que es casi igual como si estuviera en el aula”, detalló.

García Fermín explicó que algunas secciones que no tengan una gran cantidad de estudiantes, como aquellas que tienen diez o 15 alumnos, ahí se puede impartir docencia presencial.

“Como para el mes de agosto esperamos que una parte mayoritaria de los dominicanos estén ya vacunados”, adelantó.

Acotó que, de todo modo, hay que seguir monitoreando el comportamiento de la pandemia, si aumenta o disminuye, para ir abriendo las aulas conforme a los resultados que vayan dando las autoridades sanitarias.

Dijo que las estimaciones son que hay más de dos millones 500 mil personas vacunadas, y si continúa ese ritmo es de esperarse que para el mes de agosto estén inmunizados más de siete millones de dominicanos.

Dice 120 mil estudiantes universitarios han desertado de las aulas por la pandemia del coronavirus

El doctor Franklin García Fermín estimó que unos 120 mil estudiantes universitarios han desertado de las aulas producto de la pandemia del coronavirus.

Esa cifra es el 20 por ciento de 600 mil alumnos que tienen las universidades dominicanas, tanto en el componente de grado como de posgrado, entre los cuales se encuentran las maestrías.

El ministro de Educación Superior recordó que esa cifra llegó hasta un 40 por ciento antes de las actuales autoridades asumir el poder.

Explicó que esa disminución del 40 al 20 por ciento se debe a una serie de incentivos que el presidente Luis Abinader otorgó a los estudiantes de más bajos ingresos para que siguieran cursando sus carreras universitarias.

“Bueno, en términos normales teníamos 600 mil estudiantes universitarios, tanto de grado como de pos grado en el país, yo creo que en estos momentos, no tengo el número exacto, pero debemos andar por una deserción de un 20 por ciento”, señaló.

García Fermín dice que hay que tomar en cuenta que la UASD normalmente tiene 225 mil alumnos, y que siempre tiene una deserción de un diez o 12%, pero en la actualidad debe andar cerca de un 20 por ciento.

Sostuvo que en las universidades de clase media alta la deserción ha sido mínima, entre las que se encuentran Unibe, Intec, Unapec y Pucamaima, que la deserción anda entre un tres a un cinco por ciento.

Dijo que, en el caso de las populares, de las universidades privadas, como la O&M, Utesa, entre otras, son las que han tenido mayor deserción.

Explicó que estas últimas tienen una población universitaria que pertenecen a la clase media baja, de gente que trabaja, pero que muchos de ellos han perdido sus empleos, y otros han abandonado porque no quieren la virtualidad.

“Durante los primeros meses de la pandemia la deserción llegó al 40 por ciento, y eso obligó que el presidente Luis Abinader diera un bono a los estudiantes que desertaron, que estaban en estado de calamidad económica, y ese bono logró que la deserción bajara considerablemente”, puntualizó.

García Fermín asegura cualquier cambio a normativa formación de maestros tiene privilegiar la calidad

El ministro Franklin García Fermín aseguró que cualquier cambio que se le haga a la normativa vigente sobre la formación de maestros debe hacerse por consenso, y siempre privilegiando la calidad.

En tal sentido dijo que espera los resultados de un estudio que solicitó a la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), a la normativa de selección y formación de maestros.

“Todos estamos de acuerdo que cualquier cambio, reforma o modificación que se le haga a la normativa, tiene que tener como centro la calidad”, puntualizó el titular del Mescyt.

Con respecto a la normativa 09-15 el funcionario dijo que cuando llegó al Ministerio encontró un gran malestar en varias universidades del país.

Explicó que la principal queja fue de la Universidad Autónoma de Santo Domingo que tiene cerca de 40 mil estudiantes de educación, porque su facultad estaba fuera de la normativa, entonces eso había que resolverlo.

Reconoció que el mayor déficit que hay en la educación del país es en la formación de maestros para la enseñanza preuniversitaria.

“Y tenemos que formar maestros al más alto nivel, claro tomando en cuenta la realidad, somos dominicanos y la normativa tiene que reflejar eso, no puede hacerse al margen de la República Dominicana”, consideró.

Insistió en que la normativa no puede ser para los franceses o para los alemanes, si no que tiene que ser para los dominicanos.

Aclaró que no hay ningún interés del ministerio que dirige, ni de él en particular, en cambiar nada que no sea lo que el país requiera, y fruto del mayor consenso, porque su línea no es imponer nada.

En otro orden, García Fermín informó que, a partir de este lunes, los estudiantes interesados pueden accesar a la página del Mescyt ya que hay disponible cerca de mil 800 becas internacionales.

