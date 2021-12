Jovenel Moïse habría sido asesinado porque expondría políticos ligados al narcotráfico en Haití, según The New York Times

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK. – El expresidente de Haití, Jovenel Moïse, pudo ser asesinado el pasado julio del presente año, porque había comenzado a compilar una lista de “poderosos políticos y empresarios” supuestamente involucrados en el narcotráfico en Haití, según reveló un informe publicado en el periódico New York Times.

Según el informe, Moïse tenía la intención de entregar esa supuesta lista al gobierno de Estados Unidos, para que tomara acciones, precisa el referido periódico, el cual adjudica esta información a cuatro altos funcionarios y asesores haitianos de los cuales no menciona sus nombres.

El expresidente haitiano, según estos funcionarios, les había ordenado que no perdonaran a nadie, “ni siquiera a los hacedores de reyes que lo habían impulsado al poder, lo que podría haber motivado su asesinato”, indica la información de The New York Times.

Los funcionarios estadounidenses dicen que están estudiando de cerca los esfuerzos de Moïse para interrumpir el tráfico de drogas y desafiar a las familias poderosas como posibles motivos del asesinato, resalta el citado medio.

Luego que el mandatario haitiano fue asesinado, en la escena del crimen, los investigadores encuentran su oficina “al revés” y con documentos esparcidos “por todas partes”. Luego, durante los interrogatorios, algunos de los asesinos a sueldo arrestados posteriormente confesaron que “su máxima prioridad era recuperar la lista en la que trabajaba Moïse. Una lista de nombres de traficantes sospechosos de drogas”, dijeron según The Nuew York Time, tres altos funcionarios haitianos familiarizados con la investigación.

El documento al que tuvo acceso el mencionado periódico, relata que Moïse tenía una serie de enfrentamientos con “poderosas figuras políticas y empresariales”, algunas de ellas sospechosas de tráfico de armas y drogas las cuales conocía a algunas de estas personas “desde hacía años y se sentían traicionadas”, según sus asesores.

El escrito precisa que Moïse había tomado medidas para limpiar los servicios de aduanas de Haití, nacionalizar un puerto marítimo conocido por sus supuestas actividades de contrabando, destruir una pista de aterrizaje utilizada alegadamente por narcotraficantes e investigar el lucrativo comercio de anguilas, una industria recientemente identificada como un canal para el blanqueo de capitales.

Charles “Kiko” Saint-Rémy ocupaba un lugar central en la lista del Sr. Moïse, según dos de los altos funcionarios haitianos responsables de ayudar a redactar el expediente del caso del asesinato de jefe de Estado Haitiano.

Dicho informe señala que Saint-Rémy es un empresario haitiano de quien supuestamente la Agencia Estadounidense Antinarcóticos (DEA), “sospecha desde hace mucho tiempo” que está involucrado en el tráfico de drogas que también es el cuñado de Michel Martelly, el expresidente de Haití, que había rescatado al Sr. Moïse del anonimato político y lo había designado como su sucesor.

El Sr. Martelly, que planea postularse para la presidencia, y el Sr. Saint-Rémy fueron muy influyentes en el gobierno del Sr. Moïse. Tenían voz en todo, desde la adjudicación de contratos públicos hasta el nombramiento de miembros del gobierno, según funcionarios haitianos dentro y fuera de su administración. Pero según sus asesores, Moïse había llegado a creer que los dos hombres formaban parte de un grupo de oligarcas que amordazaban su presidencia.

El Sr. Saint-Rémy surgió muy temprano en la investigación como un posible sospechoso, especifican las autoridades estadounidenses, al tiempo que enfatizaron que el Sr. Moïse había amenazado a una gran parte de la élite económica, incluidas algunas personas con vínculos estrechos con los círculos criminales.

La investigación sobre el asesinato de Jovenel Moïse se ha estancado durante meses, según funcionarios estadounidenses. Si no tiene éxito, muchos haitianos temen que se sume a la montaña de crímenes impunes en el país, consolidando aún más el control de las redes criminales en el estado.

“Hoy en día, Haití es sin duda la ruta de drogas más grande hacia los Estados Unidos, sin que uno pueda estar seguro, ya que el mantenimiento del orden se ha vuelto tan difícil. Las fuerzas de seguridad estadounidenses no pueden implementar un programa de escuchas telefónicas en el país, ni siquiera colaborar plenamente con sus homólogos haitianos, porque la corrupción es demasiado alta en la policía y el poder judicial, según funcionarios estadounidenses” indica el citado periódico estadounidense.

