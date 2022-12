A Miriam Germán: lo peor está por venir

El pasado 21 de diciembre la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, le envió una carta a sus adjuntos, donde les invitaba a reflexionar sobre sus pronunciamientos contra jueces y el Poder Judicial.

La magistrada les señaló como no conveniente dar una respuesta apresurada apenas salido el dispositivo de la sentencia o la decisión integra y sin haberla leído debidamente.

Los jueces y juezas, como administradores de justicia, son criticados de otra manera y atendiendo a la santidad de su función, no podemos comportarnos como si el Ministerio Público tuviese un interés actual y directo en el desenlace del caso”, les dijo.

Esta especie de reprimenda surge a raíz de los pronunciamientos del magistrado Wilson Camacho después que un juez autorizara la variación de la medida de coerción al exdirector de la Lotería Nacional involucrado en un escándalo que envuelve unos 500 millones de pesos.

Aunque también se debe decir que ha sido un comportamiento constante tanto de Yeni Berenice como de Wilson Camacho hacer alusiones una vez se conoce la variación de alguna medida de coerción como ha estado sucediendo con otros casos de mucha resonancia.

La procuradora le dijo a sus adjuntos que las respuestas deben ser limitadas, directas y precisas, además de no alimentar la posible desconfianza de la sociedad en las instituciones, sobre todo a contribuir con los juicios paralelos. “Nuestro trabajo es en los tribunales e informar a la opinión pública, pero no continuar el litigio por los medios, así como en otras esferas distintas a los tribunales”, dijo.

Sobre esto último es que quiero basar mi reflexión y por qué le digo a Miriam Germán que lo peor está por venir. Me parece que la reacción que suelen manifestar sus adjuntos es de impotencia e indignación porque el trabajo que están realizando es muy sacrificado para construir unos expedientes exhaustivo y por demás extensos.

En el modelo de sociedad que tenemos la gente no entiende de procesos, sino de resultados. La masa agolpada como en el Coliseo Romano pide cárcel para los corruptos, pero si no ven materializarse esa intención las próximas críticas serán no sobre los jueces y fiscales, sino sobre ustedes el Ministerio Público.

El gobierno de turno a promovido la independencia de la justicia como uno de sus logros, por lo que se desliga del desempeño de la misma, por consiguiente, lo que suceda en lo adelante será responsabilidad expresa de ustedes porque el presidente se ha lavado las manos.

El año 2023 será preelectoral y en él se va definir lo que sucederá en el 2024. La sociedad se creó unas expectativas a raíz del impacto mediático que se generaba en cada allanamiento y en las informaciones que se daban a conocer sobre los montos sustraídos del Estado por las anteriores administraciones del PLD.

De no verse ninguna sentencia se comenzará la andanada de crítica y la campaña de denuestos en contra del Ministerio Público, una campaña que de por sí ya existe sobre todo por los litorales del PLD quienes acusan al Ministerio Público de tener una fijación con ellos pues todavía no ha salido el primer caso en contra de la facción que representa Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo.

Entiendo que el trabajo que realiza el Ministerio Público es fundamental y encomiable, yo mismo he sido un abanderado de defender lo que hacen, pero les quiero advertir que la campaña contra ustedes vendrá de todos los laterales, incluyendo el mismo partido de gobierno.

Al final el gobierno se lavará la manos por los resultados y le indilgará solamente a ustedes si se fracasa o triunfa. El próximo año su preocupación no será si las personas bajo su mando emiten críticas públicas a los jueces, sino por las críticas que vendrán sobre ustedes y por ello, para el Ministerio Público, lo peor está por venir.

Por Francisco Tavárez

