A los político-funcionarios del gobierno

Por: Leandro Ortiz de la Rosa

Los políticos de República Dominicana, son suiyeneris, llegan al Estado a través de un partido político, mientras procuran llegar. La mentira, el embuste y la manipulación son en ellos el Pan de cada día. Una vez llegan al Poder se tropiezan con la realidad, ya inician a invertir los papeles.

Sé tornan parejeros, no responden llamadas, hablan a través de textos, los cristales de sus vehículos subido hasta arriba y a oscuras, caminan en vehículos diferentes, trajes finos o bien planchadas guallaveras al estilo Juan De Dios Chacabanas.

En fin se olvidan de un momento a otro que ayer eran pobre diablos. Sí empezamos a recordar nombres en San Juan desde hacen tres meses acá entre ellos podemos constar a más de diez políticos de San Juan que nos salían hasta en la SOPA, ahora con apenas tres meses ni por los santos espiritistas los vemos y, me refiero a quienes pretendían llegar al Poder y una vez llegaron hace un mes no los vemos, el pueblo que saque facturas desde ahora.

Muy bien lo digo J.Perich. Un político es un tipo que tiene muchas soluciones cuando está en la oposición y muchos problemas cuando está en el Gobierno.

Hoy en día, les recordamos aquellos qué están hoy con a penas un mes si siguen como van y como aquellos que salieron le pasará lo mismo; me explico y sepan lo que están que las causas de la salida del PLD, fueron entre ellas lo que enumeró a continuación.

Antes le quiero decir, que no me gustan las gentes diplomáticas al hablar, por ello he dejado de leer ciertos medias tintas que no asumen responsabilidad.

Hablaré de forma directa a propósito de una declaración del expresidente Danilo Medina, aquí estoy mencionando nombre e incluso con señalamientos más directo, sí alguien se siente mal y no compartiría mí escrito, les digo “son sus problemas”.

Gentes del gobierno sepan algo; Yo sé cuáles son los responsables de la derrota del PLD, lo dije que no es la base, no son las familias con cinco empleos, No.

¿Son quienes? Danilo Medina que mordió y escupió la mano que le dio de comer y le llevó al Poder, su familia que estaban en todos los puestos con botellones como una herencia que le dejaron sus ancestros y olvidando que el PLD lo dejo Juan Bosch al pueblo dominicano, No a los Medina. Sí la familia que entendió que al que le dio un empleo fue la gloria, un reconocimiento eterno por que el Estado era de ellos, ellos y nada más.

El encopetamiento de su propia familia que para hablar era por mensajito, jamás llamar a los compañeros, pero paradoja de la vida, ya somos todos rasos, se acabó dar orden a generales y coroneles y andar como arito con militares pagados por nosotros porque es la “familia presidencial”

Muy diferente a R.D. en EE.UU, las hijas de expresidentes norteamericano de los EE.UU, Clinton, Obama, Trum andan a la vista de todos, hoy a un mes de la salida del gobierno ni siquiera se pueden exhibir por temor a que le vociferen ladrones, tal vez con o sin razón, eso sólo ellos lo sabrán, la realidad de los hechos descansa en la conciencia del sujeto.

También otra causa, los nombramientos de amigas, primas, tías, queridas…en las instituciones con sueldos que duplicaban y triplican el salario de empleados con 20 y 30 años en las instituciones públicas, como si fueran un botín para ellos. Resultados los mismos empleados ni por el PLD y el gobierno votaron.

A todo se agrega la división y salida de un expresidente de la organización y más adelante el despojo de candidaturas a compañeros y compañeras de valía.

No soy dado a resaltar a quien no actúa con responsabilidad, me gusta la gente que hable claro, los diplomáticos sólo luchan por ellos y por ello en éste momento asumo con la responsabilidad mi posición.

Con esto les digo a los funcionarios del PRM que deben cambiar de estilo si quieren avanzar en política y aumentar puntos al actual gobierno que por cierto no va mal, pero, ya hay funcionarios que lo están dañando y pudiera hacer que alguien como la FUPU pueda crecer, algo que sería lamentable ya que serían peores que el actual PRM y el saliente PLD.

*El autor es licenciado en Comunicación