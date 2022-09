A los gobiernos no les conviene invertir en educación

Siendo la educación un derecho fundamental para crear una sociedad justa, autosuficiente e igualitaria, es el cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 que busca “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida”.

Pero para nadie es un secreto que en la República Dominicana en asuntos de educación nos ganamos un desaprobado absoluto, ya que según UNICEF “ El desafío más relevante para nuestro país es alcanzar mejores resultados de aprendizajes de los niños, niñas y adolescentes, que posibilite no solo acceder a la escuela, sino también aprender y concluirla a la edad correspondiente. La violencia en las escuelas es otro de los problemas que dificulta el aprendizaje.”

Pero a pesar de que la ciudadanía en el 2013 exigió su derecho y se movilizó para un aumento del presupuesto a la educación preuniversitaria a un 4% del Producto Interno Bruto (PIB)., se logró, pero a día de hoy no se ven los resultados, y a lo evidente y actual me refiero, la crisis que vemos como un circo en el Ministerio de Educación, una injusticia más al pueblo, a los pobres, jugando con el conocimiento y por tanto con el desarrollo de un país, ya que es la única manera de avanzar, la educación.

Pero entendiendo como actúa la clase política, ¿Para qué educar? ¿Qué más da? Les conviene mejor un pueblo manejable, es lo ideal para ciertas clases políticas porque un pueblo sin educación está condenado a permanecer sumergido siempre en la pobreza, susceptible de que el gobierno de turno se lucre con su dinero, con el dinero del pueblo.

Solo espero que un día despertemos de esta nube mental que no nos deja ver más allá y no ejercer nuestro derecho al voto por un pica pollo o una botella de ron, que miremos más allá, por todos y todas, que el país no es de unos pocos, el país es del pueblo y si no tomamos las riendas y exigimos, nadie lo hará por nosotros. Elegir gobernantes preparados, no al que tenga más dinero, no al comerciante o narcotraficante de los 1000 pesos. Vamos a exigir carrera política, preparación y compromiso, porque gobernar un país no es un juego, no somos números, somos personas con muchas necesidades básicas descubiertas y parece que no duele, pero es que para sentir ese dolor se tiene que experimentar lo que son las carencias del pueblo y creo que ahora mismo esa empatía está ausente en nuestra querida República Dominicana.

Dra. A. Concepción Abreu

