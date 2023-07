A los 70 años del Moncada, al lado de Cuba y contra el bloqueo

1.- El tiempo y lugar que ocurre un hecho, pueden tener significación para un continente, un pueblo y una generación entera de mujeres y hombres.

2.- En América Latina y el Caribe, y en particular para Cuba, la fecha del 26 de julio, es señal de rebeldía contra la opresión; desobediencia al despotismo; resistencia contra la tiranía y oposición al desprecio de los derechos humanos y las libertades públicas.

3.- En Cuba, un grupo de jóvenes valientes, el día 26 de julio 1953, decidieron asaltar los cuarteles Moncada, en Santiago de Cuba, y Carlos Manuel de Céspedes, en Bayamo, ambos ubicados en la zona oriental cubana.

4.- La acción del 26 de julio, fruto del pensamiento de Fidel Castro, un líder de gran inteligencia; amplia actitud para crear; de chispa y de mucha genialidad para organizar y dirigir.

5.- Fidel, con su talento propio de un genio, interpretó de manera correcta la situación de Cuba al momento del 26 de julio de 1953, la cual él mismo reseñó ante la ONU, el 26 de septiembre de 1960, con las siguientes palabras:

6.- “… seiscientos mil cubanos con aptitudes para el trabajo no tenían empleos… tres millones de personas de una población total de algo más de seis millones no disfrutaban de luz eléctrica ni de ninguno de los beneficios y comodidades de la electricidad, tres millones quinientas mil personas de un total de algo más de seis millones, vivían en cabañas, barracones y tugurios, sin las menores condiciones de habitabilidad. En las ciudades, los alquileres eran de los más caros del mundo. El 37.5% de nuestra población era analfabeta… El 70% de nuestra población infantil rural no tenía maestros; el 2% de nuestra población estaba padeciendo de tuberculosis… El 95% de nuestra población rural infantil afectada de parasitismo; la mortalidad infantil, por tanto, era muy alta, el promedio de vida muy bajo. Por otro lado, el 85% de los pequeños agricultores pagaban renta por la posesión de sus tierras, que ascendían hasta a un 30% de sus ingresos brutos, mientras que el 1.5 total de propietarios controlaban el 46% del área total de la nación. Por supuesto que el número de camas por el número determinado de habitantes del país era ridículo, si se le compara con el de los países donde la asistencia médica estaba medianamente atendida”.

7.- Por el hecho de Cuba tener, con respecto a Estados Unidos, una vinculación de típico corte colonial, cualquier cambio en provecho del pueblo cubano afectaba a los intereses monopolistas norteamericanos.

8.- Basta con recordar que el 60% de las exportaciones cubanas iban hacia Estados Unidos, mientras del 75 al 80% de sus importaciones provenían de allí. Esto prueba subordinación en el orden económico.

9.- Para mayor evidencia del dominio norteamericano sobre Cuba, antes de la revolución, datos confiables ponen de manifiesto que las compañías norteamericanas controlaban el 47.5% de las tierras dedicadas al cultivo de azúcar, ya sea a título de propietarios o de arrendatarios. [i]

10.- Además, Estados Unidos tenía en Cuba, del 70 al 75% de las tierras cultivables, y eran dueños de las dos terceras partes de las vías del ferrocarril, de la mayor parte de los puertos y de muchas de las carreteras que constituían simples anexos de los centrales azucareros.[ii]

11.- En el sistema monopolista norteamericano, Cuba era, pura y simplemente, una propiedad ubicada más allá del territorio estadounidense, una prolongación, más o menos, algo añadido.

12.- Porque para los intereses norteamericanos en Cuba, esta era propiedad suya, la revolución vino a ser como una intrusa, y para que el propio pueblo Cubano se levantara contra su revolución, los ideólogos del imperio decidieron acabar con el proceso revolucionario cubano.

13.- Luego de operaciones desestabilizadoras de todo tipo, incluyendo intervención armada, acciones terroristas y atentados criminales contra Fidel y otros líderes de la revolución, distintas administraciones norteamericanas han mantenido por más de 60 años el bloqueo diplomático, económico, financiero, marítimo y aéreo.

14.- El bloqueo de Estados Unidos contra el pueblo cubano, es un genocidio, porque procura una mortandad de muchas personas por cuestiones políticas, y por el mismo motivo político se quiere exterminar, aniquilar y extirpar del planeta tierra a seres humanos, a niños, ancianos, mujeres y hombres, sanos y enfermos.

15.- Ahora, 26 de julio de 2023, al cumplirse 70 años de la gesta; la acción heroica; de la operación valerosa del Moncada, los latinoamericanos y caribeños, amantes de la libertad, la independencia y autodeterminación de los pueblos, nos identificamos con la lucha que libran cubanas y cubanos, dignos continuadores de los ideales liberadores de José Martí, Antonio Manceo, Máximo Gómez y Fidel Castro.

16.- Levantar la voz contra el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, es demostración de tener sensibilidad y hacer causa con los que luchan por la liberación de la especie humana de toda clase de opresión.

17.- La solidaridad que la Revolución cubana y su líder Fidel Castro, en su oportunidad dieron al pueblo dominicano para hacer posible la expedición de la Raza Inmortal de junio de 1959, para liberar al país de la tiranía de Trujillo, ahora debemos reciprocarla expresando cada dominicano y dominicana su sentir contra el criminal bloqueo de Estados Unidos contra Cuba.

18.- La histórica y gloriosa fecha del 26 de julio, es oportuna para cada ser humano solidario con la causa de la humanidad, identificarse con Cuba que, precisamente en estos momentos, padece, sufre las más inhumanas, cruel e implacables consecuencias del bloqueo.

19.- Ningún argumento es válido para regatearle solidaridad al pueblo cubano que hoy, 70 años de su acto indómito del 26 de julio, es víctima del abominable bloqueo impuesto por Estados Unidos.

20.- El apoyo a Cuba y a su Revolución es hoy, al igual que ayer, con mucho amor; en la actualidad con más firmeza que antes; en el presente, con todo calor humano y ahora mismo, voceando, gritando a todo pulmón, ¡carajo, estamos contra el bloqueo criminal de Estados Unidos contra cuba y su gloriosa Revolución!

[i] Libro: Génesis de la Revolución Cubana, página 39, autoría Gerard Pierre Charles.

[ii] Ídem

Por: Ramón Antonio Veras

