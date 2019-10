A las encuestas se les cierra el plazo en medio de un “festival” de resultados contradictorios

Comparte esta noticia

LUIS BRITO

SANTO DOMINGO.- A las 12:00 de la medianoche de este jueves cerraba el plazo que permitía la divulgación de resultados de encuestas, y las mediciones que se hicieron en este tramo de la precampaña electoral arrojaron más incertidumbre que cifras confiables con respecto a la voluntad del voto que habrá de expresarse este próximo domingo en las primarias que celebrarán los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Moderno (PRM).

Las contradicciones con las cifras ofrecidas, muchas veces muy marcadas y otras no tan pronunciadas, no deja dudas a la desorientación en que las firmas encuestadoras sometieron al país político que dio seguimiento a estos sondeos electorales.

Los contrastes y disparidad de los resultados que se ofrecieron de las investigaciones sobre la intención del sufragio, conduce a que necesariamente todo quede remitido a lo que sucederá este próximo domingo, fecha de la verdadera y gran encuesta.

Cuando se realice el conteo oficial de votos y la Junta Central Electoral (JCE) ofrezca resultados de la expresión popular en las urnas, se derrumbarán no solo muchos pronósticos sino que también rodarán “prestigio y credibilidad” de aquellas empresas que pronosticaron contrario a lo que resulte ser el veredicto final.

La guerra de encuestas, probablemente como nunca antes había registrado proceso electoral alguno en el país, llegó casi a saturar el ambiente político nacional, creando confusión y perplejidad en gente que hoy conocía un resultado y al día siguiente se levantaba mirando otros números muy distintos.

Lo que se produjo, hasta las 12:00 de la medianoche de este jueves, ha sido una especie de “locura” en cuanto al manejo de pronósticos electorales.

Algunas de las encuestadoras dieron ganador con amplio margen a Leonel Fernández en las primarias del PLD, mientras otras pronostican vencedor a su contrincante Gonzalo Castillo, aunque con una diferencia menos contundente.

En el Partido Revolucionario Moderno (PRM), la otra parcela que celebra primarias internas, casi la generalidad de las mediciones conocidas le dan el triunfo casi aplastante a Luis Abinader por encima de Hipólito Mejía.

La equivocación, errores, desaciertos, y probable manipulación o distorsión por parte de firmas encuestadoras podrían quedar revelados después de que se conozcan los resultados del proceso electoral, este próximo día 6.

Algunas de las firmas encuestadoras que han hecho mediciones en este proceso: Asisa Research, Berland Team-Sisglo, Sigma Dos, ABC Marketing, CID Latinoamericana, PolNav, Newlink Research, Polimetrics, CCD Con Contacto Directo Consultores, Mercanalis-CPI, Centro Económico del Cibao, Centro Iberoamericano de Gobernabilidad Política y Administración Pública (CIGOB), Contacto Directo Consultores, Instituto Dominicano De Estudios Aplicados, Mercadeo y Encuestas (IDEAME), Latin Insights, Mark Penn, Mercado y Cuantificaciones, POLNAV Asesores y VALGASA SRL, entre otras.

LAS QUE DAN GANADOR A LEONEL

La más reciente divulgada fue la encuesta de Asisa, que este jueves dio ganador a Leonel Fernández con 55%, frente a un 39.5% de Gonzalo Castillo.

Ya anteriormente PonNav le daba al ex presidente de la República 57.5% contra 39% de Gonzalo, otra anterior de la misma Asisa le daba a Leonel 69.3% contra 29.4% a Castillo, mientras que la Berland llegó a otorgar un 70% al presidente del PLD contra un 29% al ex ministro de Obras Públicas, la firma ABC colocó vencedor al ex mandatario con 44.9% versus 35.7% de su contrincante.

GONZALO AVENTAJA EN OTRAS

Las firmas encuestadoras Sigma Dos ha dado ventaja 39.2% a Gonzalo contra 32% a Leonel, Cid Latinoamérica le concede 58 a Castillo y 42 a Fernández, Polimetrics pone arriba al candidato del danilismo con 45.6% y un 44.5% al ex presidente y Consultores Estratégicos de Marketing proyecta con 45.6% a Gonzalo contra 44.5% al candidato que tiene como lema “La Fuerza del Pueblo”·

