A Kevin Durant no le importa el legado

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN.- Las prioridades de los jugadores pueden cambiar a medida que avanzan sus respectivas carreras en la NBA. Una trayectoria que ha seguido una narrativa muy concreta en el caso de Kevin Durant, así como vigilada de manera minuciosa por parte de un gran sector de los aficionados.

Al principio de su carrera, a Durant le preocupaba mucho cómo lo percibían y cuál sería el legado que dejaría atrás tras abandonar las canchas de la liga. Una visión que ha ido evolucionando poco a poco. Ahora, el actual alero de los Phoenix Suns ha declarado en una entrevista para el medio The Athletic que no está obsesionado por dejar una profunda huella en la NBA.

“No me importa el legado”, afirmó Durant. “Solía hacerlo. Solía querer crear un camino o un espacio en esta liga que la gente pudiera recordar. Ahora es demasiado. Se centra demasiado en otras personas. ‘¿Qué ha hecho?, ¿qué ha hecho?’ Comparaciones. Antes, cuando no estaba en el debate, me preocupaba. Estaba a punto de estar al mismo nivel que los mejores. Fue grandioso. Pero, hoy en día, realmente no me importa. Solo quiero salir y producir, ser lo mejor que pueda ser, volver a casa y pasar tiempo con mi familia. Eso es todo”.

La mentalidad de Durant cambió tras firmar con los Golden State Warriors en 2016. Este cambio de aires fue fuertemente criticado y etiquetado como un paso atrás. En vez de tratar de competir contra los Warriors, los entonces campeones defensores de la Conferencia Oeste, el alero se unió a ellos y aumentó el potencial de un equipo ya de por sí muy potente. Su decisión se transformó en dos anillos y dos premios al MVP de las Finales, pero también cambió la percepción que muchos aficionados tenían sobre él.

“Una vez que me fui para los Warriors, creo que cualquier cosa que he hecho, por muy lógica que fuese, ha sido criticada”, continuó el de Washington. “Cuando se trata de mí, la gente no va a pensar de una manera lógica o simplemente mirará lo que ha hecho y dirá que eso es todo. Tienen que añadirle una narrativa, tienen que impulsar algo para desacreditarme. Una vez que me fui a los Warriors, eso se ha convertido en algo para desacreditarme en cada paso que he tomado”.

“Es como, maldita sea, eso ni siquiera es divertido. Ni siquiera están diciendo la verdad. Mueven la portería constantemente sobre lo que esperan de mí para decir que soy un fracaso si no lo alcanzo. […] La gente quiere su propia experiencia y opinión en la NBA. Su percepción es su percepción. No puedo decir nada. Cuando algún aficionado dice: ‘K.D., no me gusta cómo hiciste esto’. No puedo estar molesto por eso. Esa es su visión y cómo ve la liga. Simplemente aprendí a aceptar eso, seguir adelante y ser la mejor versión de mí mismo”.

