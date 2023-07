A Jeter le gustaría ver a Soto con los Yankees

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- No es ningún secreto que la ofensiva de los Yankees se ha tambaleado con la ausencia del actual JMV de la Liga Americana, Aaron Judge, quien sigue fuera de acción por una lesión en el dedo gordo del pie derecho.

Desde que Judge sufrió la lesión el 4 de junio, Nueva York ocupa el 28vo puesto en las Mayores en carreras anotadas (117) y el 27mo en OPS (.667). Los Yankees, sin duda, estarán buscando maneras de mejorar su alineación de cara a la fecha límite del 1ro de agosto. ¿Una forma de hacerlo? Adquiriendo al cañonero dominicano de los Padres Juan Soto.

El miembro del Salón de la Fama de los Yankees, Derek Jeter, mencionó que eso es algo que le gustaría ver, según una nota del portal MLB.com.

Luego del Juego de Estrellas disputado el martes, Jeter expresó en FOX que cree que los Padres, a seis juegos de un puesto de Comodín de la L.N., podrían encenderse en la segunda mitad y pelear por un puesto en la postemporada. Pero si San Diego sigue presentando problemas luego de la pausa, dijo que le gustaría ver a los Yankees intentando adquirir al astro de 24 años.

“Si [los Padres] no tienen un par de buenas semanas, no me molestaría ver a los Yankees ir por Juan Soto”, confesó Jeter. “No sabes cuánto tiempo se perderá Judge. Necesitan ofensiva. Creo que tiene sentido”.

Según varios informes, los Yankees expresaron interés en adquirir a Soto antes de la fecha límite del año pasado, antes de que el cañonero fuera enviado a San Diego por un paquete de seis jugadores. Bajo el control contractual del equipo hasta el 2024, Soto está teniendo otra temporada fuerte en el plato.

Aunque su porcentaje de slugging (.479) ha bajado respecto a temporadas anteriores, el dominicano tiene un porcentaje de embasarse de .419 y un OPS+ de 153. De llegar al Yankee Stadium, Soto podría sacar provecho de un corto jardín derecho para aumentar considerablemente su producción.

