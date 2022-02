A James Harden no le preocupa mucho la mala racha de los Nets

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- Después de firmar uno de los peores de su carrera y aumentar la racha de los Brooklyn Nets a seis derrotas consecutivas, James Harden parecía tranquilo. Quizás los periodistas dispuestos en rueda de prensa esperasen algo de autocrítica o lecturas negativas, pero no fue el caso. «No hay ninguna preocupación. No contamos con el equipo al completo y eso es lo que pasa».

Harden se ahorraba comentar su actuación, en la que firmó 4 puntos con un 2 de 11 en tiros de campo y 0 de 5 en triples. También repartió 12 asistencias y capturó 7 rebotes, pero fue del todo insuficiente para ganar a los Sacramento Kings. El jugador insistía en que el mal momento del equipo es consecuencia de las bajas. «Estamos intentando averiguar qué funciona mejor, qué chavales pueden encajar, quiénes no. Es todo un proceso». Llegados a este punto, el proceso es que vuelva Durant para sacar las castañas del fuego.

Las declaraciones y el mal momento de Harden y los Nets coinciden con los rumores que circulan sobre el descontento del MVP en Brooklyn y la posibilidad de salir rumbo a Philadelphia en la próxima offseason. El jugador no ha renovado después de que las negociaciones comenzadas en agosto de 2021 hayan quedado congeladas. Para cerrar su comparecencia, preguntado por una posible reunión de jugadores para hablar sobre la situación del equipo, contestaba tajante. «Ya está todo dicho». Efectivamente James, no queda nada que hablar.

