¿A favor o en contra? Posiciones de algunos artistas ante el caso de Rochy RD

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Muchas han sido las personas que han salido en defensa o en contra al caso del artista urbano Rochy RD, que desde hace unos días está en manos de la justicia, tras una denuncia de agresión sexual a una menor de edad, depositada a las autoridades de la Fiscalía de Santo Domingo Este, por medio del abogado de la víctima.

El juez del Juzgado de Aten­ción Permanente de Santo Domingo Este, Bernardo Coplin García, impuso para este domingo a las 9:00 de la mañana, el conocimiento de la solicitud de medida de coerción en contra de Rochy RD.

Las redes sociales, han sido el escenario perfecto para que varios artistas y famosos compartan su parecer ante esta crisis por la que está pasando, Aderli Ramírez, nombre de pila del cantante, generando muchas de estas opiniones a favor y en contra.

Artistas como Lápiz Conciente, Melymel, Bulova, Tokischa, entre otros han fijado la posición de que debe darse la libertad a Rochy, mientras que hay otros que no van en esa misma línea y han llamado fuertemente la atención del exponente por haber tomado esa decisión.

Aunque Coplin García también dictó medida de coerción en contra de la madre de la menor de 16 años, quien interpuso la querella contra el intérprete urbano, retirándola luego, pero el Ministerio Público continuó el caso al considerarlo de alto interés.

En ese mismo orden, a la señora se le dictó la presentación de una garantía económica por cinco mil pesos y se emitió orden de protección que obliga a la mujer a mantenerse alejada de la víctima.

Hace unos días el Ministerio Público anunció, que busca determinar si el artista urbano tenía a su servicio una red de prostitución infantil.

Artistas a favor:

Lápiz Conciente

El pasado miércoles el rapero Lápiz Conciente, brindó su apoyo a Rochy RD, a través de una publicación que realizó en su cuenta de Instagram, donde destacó el HT, #FreeRochy.

“#FREEROCHY con mis hermanos @pitukeywey @franyerbeatz yo no apoyo lo mal hecho, solamente apoyo a alguien que me cae bien… y conozco las dolencias del sistema… pero recuerden que nadie es eterno, todos vamos a morir algún día incluyendo el juez, la fiscal y el abogado que defienda al “wa” y eso me hace sentir feliz”, manifestó.

Tokischa

Otra de las artistas que ha generado furor al estar a favor de la libertad de Rochy RD es la cantante Tokischa, quien el jueves, a través de su Instagram expresó con una foto donde se ve sujetando una camiseta que decía “Free Rochy… Team Wawawa”.

“#FreeRochy team Wawawa pal mundo entero! Menore x su cualto y grati cogen pila e ….. #BajoMundo”, aseveró la artista.

El Pachá

El comunicador Frederick Martínez “el Pachá”, se mostró preocupado por la situación judicial en la que se encuentra el rapero Rochy RD con la justicia dominicana y la acusación hecha por el Ministerio Público de ‘abuso sexual’ contra una menor de 16 años, que presuntamente habría cometido el líder de los “Wawawa”.

A través de su espacio “Pégate y Gana con el Pachá’, el animador, en su segmento “Así piensa”, aseguró que “Me preocupa Rochy. Va a coger un bobo Rochy, medidas de coerción. Se detiene todo”.

También agregó que “le está hablando una persona de experiencia. Yo quiero mucho ese muchacho, yo era peor que él. El entorno, la orientación. ¿Tiene que vivir esto Rochy para buscar un manejador, alguien que lo guíe?”.

Melymel

La rapera Melymel también fue una de las personas que están a favor de Rochy RD, mostrando así su apoyo rotundo al hoy acusado por agresión sexual a menores.

“Y se atreve a ganar el caso la oportunista. No se justifica que haya estado con una menor, pero con todas esas millas que tiene, andando de madrugada, bebiendo, fumando, tatuada, cualquier hombre la da hasta por abuela”, respondió La Melmelada a uno de los comentarios realizados en una publicación.

Artistas en contra:

Arcángel

El cantante puertorriqueño Arcángel, manifestó a través de un live en su cuenta de Instagram, que repudió los supuestos actos de abuso sexual cometido por Rochy RD.

“Anoche cuando yo me enteré de la porquería, porque eso es una porquería, yo fui al cuarto de mi hija y mi hija estaba durmiendo, yo tengo una hija de 14 años, cabrón, yo tengo una niña hermosa, bella, llena de vida, radiante, de 14 años, cabrón y cuando yo me enteré de esa porquería yo fui donde mi hija y la cogí, le di un abrazo y la besé durmiendo y le pedí a Dios que nunca me le ponga a mi hija un hijo de la gran … en su camino como tú, cabrón, porque yo no sé lo que yo terminaría siendo, cabrón”, sostuvo La Maravilla.

Cheddy García y Luis José Germán

La Mamá del Humor no se hizo esperar y expresó su repudio ante las publicaciones que favorecen la mala decisión del urbano Rochy RD, a través de su Instagram.

“Así va el país. Soy yo la que ta mal”, compartió la denominada “Mamá del humor”, al tiempo, que agregó: “Es que todo corremos peligros con los ídolos de esta generación promueven”.

Luis José Germán preguntó a Cheddy: “Amiga, lo que no entiendo cuál es el asombro a dicha postura, pensar y accionar? Qué esperan? De dónde vienen? Qué proyecta? Asómbrate si es Cecilia García (por ejemplo) quien emite el comentario”.

Diana Filpo

“Al pueblo le quieren atribuir una voz que realmente no le corresponde. Porque el pueblo somos todos y la mayoría no piensa así. Eso no es verdad. Ahora todo lo quieren justificar conque eso es un reflejo de la sociedad. El pueblo es el que habla. POR FAVOR. Pero atrévanse a decir algo en contra de sus ídolos humanos y se los querrán comer vivos”, puntualizó la locutora.

