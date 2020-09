A favor de las alianzas públicas privadas como vía expedita para la materialización de proyectos de interés público

La transformación y apertura de la cooperación multisectorial y el creciente interés de las empresas hacia los problemas colectivos de la sociedad, sumado a un contexto económico en el que producto de la crisis global por el COVID 19, el ingreso del estado se ha disminuido considerablemente; se configura un momento propicio para llevar a cabo iniciativas conjuntas entre el Estado y el Sector Privado Empresarial.

En ese contexto y en respuesta a la necesidad de un marco regulatorio específico para las Alianzas Público Privadas, -En lo adelante APP- en la República Dominicana, fue promulgada en fecha 20 de febrero del año 2020, la Ley número 47-20 que regula dichas alianzas.

La importancia de dicha ley radica en que nos provee una estructura necesaria para implementar las APP, lo que permitirá de una manera factible, continuar con el desarrollo de proyectos de interés social, a pesar de posibles y potenciales limitaciones del Estado en cuanto a disponibilidad de recursos en sentido general.

Pero antes de entrar en materia, debemos preguntarnos, ¿Qué son en realidad las APP?, y ¿Cuál es su importancia en el marco de la economía dominicana?

Según el Banco Mundial, una Alianza Público Privada (APP) es:

“Un acuerdo entre el Sector Público y el Sector Privado en el que parte de los servicios o labores que son responsabilidad del Sector Público es suministrada por el Sector Privado bajo un claro acuerdo de objetivos compartidos para el abastecimiento del servicio público o de la infraestructura pública”

En palabras llanas, podemos arribar a la conclusión de que las APP son aquellos instrumentos a través de los cuales las iniciativas privadas se unen a los esfuerzos del sector público, para de forma conjunta lograr objetivos de desarrollo nacional, compartiendo recursos, conocimientos técnicos y profesionales, compartiendo riesgos, y, sobretodo, el compromiso de contribuir al bienestar de la sociedad.

En ese sentido, es un hecho no controvertido que las APP al constituir una vía expedita para la materialización de proyectos de interés público, se ven revestidas de una particular importancia, sobre todo en un contexto económico en el que producto de la crisis global por el COVID 19, el ingreso fiscal se ha reducido significativamente, lo que de forma casi inminente a corto, mediano y largo plazo, podría constituir un obstáculo gigante para la ejecución de proyectos públicos que ameriten una partida presupuestaria que por lo antes mencionado no se tenga disponible.

A pesar de la importancia de este tipo de instrumentos en la economía dominicana, en las últimas semanas, producto de una ola de informaciones, -que, como toda corriente, siempre tiene sus orígenes en la manifestación de intereses ocultos- se ha circulado la información de que los servicios de transporte público serán privatizados.

Habiendo puntualizado lo anterior, es preciso hacernos la siguiente pregunta, ¿Por qué las APP no constituyen la privatización de un determinado accionar del sector público? O, en otras palabras, ¿Son las APP sinónimo de Privatización?

La respuesta a esta interrogante no solo ha sido fruto de confusión en nuestro ordenamiento jurídico, sino que dichas puntualizaciones han sido necesarias en todos aquellos países que, de forma innovadora, se han dado la tarea de implementar las APP como uno de los motores de la economía de sus respectivas sociedades.

Por tanto, cuando hablamos de privatización de algún proyecto público, nos referimos a un esquema en el que el accionar estatal pasa a manos del sector privado, es decir, el Estado traspasa el 100% de su participación en estos esquemas de operación pública, perdiendo así su propiedad y participación.

Lo anteriormente mencionado, se excluye en términos teóricos y prácticos, con el esquema de APP, puesto que bajo este esquema, el sector privado puede aportar su experiencia, conocimientos, equipos y tecnología en la construcción, operación y mantenimiento del proyecto público, sin embargo, el Estado mantiene derechos de propiedad mientras dure el proceso de alianza, y al término de la vigencia del contrato.

Luego de haber dejado claro la evidente divergencia entre la figura de “la privatización” y las APP, es preciso abordar los beneficios inherentes a este tipo de instrumentos, enfocándonos en los aspectos claves que constituyen un valor agregado proveniente de la integración del sector privado a este tipo de mecanismos.

Al contrario de lo que diversos sectores se han dado la tarea de circular, tengamos la sensatez de reconocer la capacidad de aporte de un sector tan importante para el desarrollo de nuestro país y de cualquier país, como lo es el sector privado, sobre todo cuando el mismo se integra al accionar público con el compromiso de contribuir al bienestar de la sociedad.

En tal sentido, es imprescindible destacar las distintas formas en que el sector privado le aporta valor al accionar público, en el marco de la estructuración de este tipo de alianzas. Y para ello, abordaremos 4 puntos de forma consecutiva.

En primer lugar, y a nuestro entender el aporte más importante del sector privado en este tipo de alianzas, es, la capacidad de aportar recursos en sentido general, ya sean financieros, tecnológicos, profesionales y sobre todo logísticos.

En segundo lugar, la transferencia de tecnología y conocimiento al sector público. Es un punto sumamente relevante en un contexto global, en donde la tecnificación de la economía, le genera al sector público un sin número de obstáculos que de la forma más eficiente posible debe poder enfrentar.

En tercer lugar, la especialización en gestión, mercadeo e innovación. De forma particular, el Marketing y la innovación dentro del sector público juega un papel importante, pues a través del esquema innovador que ha caracterizado nuestro sector privado, y teniendo como eje el avance tecnológico, se propician las innovaciones que catalizarían de forma exponencial la productividad del proyecto en cuestión, esto con el único fin de servir a la colectividad.

En cuarto y último lugar, la experiencia del sector privado en la creación de riqueza y empleo, así como la capacitación de personas. En este apartado, es importante destacar que las APP generan una vinculación con el modus operandi del sector privado que permite que su modelo de capacitación y creación de riqueza tenga una alta influencia en la forma en que se operan los mencionados proyectos de interés público, teniendo como resultado un aumento en la productividad y eficiencia de los servicios ofrecidos.

Al margen de los aportes del sector privado, de forma intrínseca las APP traen consigo una serie de beneficios tangibles, que aportan a la materialización de proyectos públicos. Dentro de los beneficios más importantes se encuentran los siguientes:

• Constituyen un marco de cooperación: se plantean soluciones a problemas no resueltos,

• Son un mecanismo efectivo para construir capacidades, compartir experiencias y promover estrategias de negocios, y prestar un servicio en provecho del interés general.

• Facilitan la innovación, fungen como plataformas de creatividad, y por último,

• Contribuyen al apalancamiento de recursos. Maximizan los recursos disponibles.

En definitiva, y habiendo entendido el potencial que tienen las APP, para que de forma conjunta entre el sector público y privado, se logren objetivos de desarrollo nacional, no permitamos como sociedad que producto de informaciones borrosas e indeterminadas, nos quedemos con el mismo sabor agridulce, en el que solo nos quede decir “pudo haber sido y no fue… ”

Por Bill Joseph Perdomo