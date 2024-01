A dos días de su llegada, el 2024 registra 9 escándalos en el espectáculo

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El 31 de diciembre del 2023, se suponía tenía que ser un día de paz, amor y alegría en víspera del Año Nuevo. Pero no fue así, las expectativas fallaron y la farándula entró “prendía” a dos días de la llegada del 2024.

El mes de enero ya tiene mucha tela que cortar a son de chismes y escándalos, a raíz de varias eventualidades que no paran de sonar, las cuales suman a nueve, protagonizadas por diferentes figuras.

1 – Con el interés de provocar emoción al público en la fiesta de fin de año de Telemicro, Juan Francisco López, mejor conocido como “La Pitonisa”, no esperaba que presentar al exponente urbano Ceky Viciny, como alguien a quien le habrían quitado “un peluquín” de una “galleta”, provocaría que este le arrancara la peluca con la que interpreta el popular personaje.

Luego de esto, y siendo notorio ante las cámaras como el también presentador Wilson Sued retenía a “La Pito” para que no accionara de manera negativa contra el artista, este reaccionó haciendo duros señalamientos contra Ceky.

2 – El joven comunicador Anro Rivas “El Popi”, quien es uno de los integrantes del programa Alofoke Radio Show, negó las versiones que circularon en redes sociales de supuestamente haber sido detenido por robar una cartera y una cámara en una discoteca ubicada en Santiago.

“No, eso es mentira, eso es un chisme que no se quien lo inventó, yo tengo pruebas de que me la pasé en la capital. Yo no he sido detenido. En ningún momento estuve en Santiago”, aseguró Anro a El Nuevo Diario, en una llamada telefónica. La información las filtró el periodista Delvis Durán, en la red social X.

3 – Tras varias horas de interrogatorio, ayer el pelotero de grandes ligas Wander Franco, fue dejado detenido en la Unidad de Atención Integral a víctimas de Violencia de Género de Puerto Plata, tras ser acusado de presuntamente sostener una relación con una menor de edad.

La magistrada Luisa Marmolejos, informó que también dejó detenida a la madre de la menor y hoy se le estaría conociendo medida de coerción a Franco, según informó el veterano periodista Dionisio Soldevila, a través de su cuenta en X.

4 – Raquel Arbaje, Ramón Tolentino y Raulito Grisanty (padre) estelarizaron una tensa conversación en redes sociales, debido a una denuncia que hizo el comunicador sobre la no atención del recibimiento al artista en el despacho de la primera dama.

Tras el pronunciamiento de Tolentino, de no prestarle atención a Grisanty, Arbaje dijo que desde su posición deliberó a una gran dama su confianza para recibirlo ya que esta no podía, pero que no está en sus manos resolver deudas privadas.

Pero Grisanty aclaró que este no está en bancarrota ni buscando dinero, sino más bien que quiere una explicación del porqué se le ha retirado totalmente el apoyo publicitario del Estado luego de evidenciar su relación con Gonzalo Castillo.

5 – Detrás de las bambalinas en la fiesta de fin de año de la empresa Telemicro, se comenta fuertemente un supuesto disgusto que tuvo Mozart La Para, al preguntarle por su ex esposa Alexandra MVP, en una entrevista que se le hiciera de este medio la misma noche de Año Nuevo.

6 – El artista urbano Anuel AA, ha sido tema de conversación debido a que pasó fin de año en Puerto Rico, donde se rumoraba “no podía entrar” por presuntos conflictos de calle y diferencias con compañeros de género musical.

En un video viral en redes sociales se apreció al intérprete de “Sola”, compartir con su pareja en un famoso centro de diversión nocturno de “La isla del encanto”, mientras se encontraba rodeado de un gran grupo de personas.

7 – Jenn Quezada se pronunció de forma grotesca y vulgar en contra de la polémica instagramer Mami Jordan, por decir que su hija “parece un maco”. Se recuerda que ambas en el pasado tuvieron problemas judiciales que dejó como resultado que Mami Jordan pasara tres meses preventivos en prisión.

8 – En un tema similar al de Jenn, la comunicadora Verónica Batista, expresó que visitó la fiscalía del sector Naco, a hacer una denuncia para que luego de las festividades procedan a detener a Mami Jordan, por hacer fuertes amenazas contra esta.

9 – Este no es un escándalo, pero por su impacto cabe mencionar en esta lista debido a que fue un tema muy comentado. Y es que el expelotero de grandes ligas David Ortiz, utilizó la bienvenida del año nuevo para dar a conocer que en el vientre de su pareja María Yaribel, se avecina un niño.

En un video posteado por “El Big Papi”, se puede apreciar como este brinca de la emoción rodeado de todos sus seres queridos y vociferando “Ese es el tipo, ese es el tipo” al mismo tiempo que abraza a María.

Estos próximos 363 días auguran mucho de qué hablar por cómo este período ha comenzado.