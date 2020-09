A dos años de la muerte Andreea Celea, juicio Gabriel Villanueva continúa en los tribunales

View this post on Instagram

Hoy se cumplen 2 años desde tu asesinato y aún estamos gritando justicia. Aún hay algunos que te recuerdan , otros que se olvidaron y otros que te mencionan aveces… Eres ese caso que todos conocen de lejitos y pocos de adentro… Paso el caos , paso el gentío , gritos y gente con pancartas pidiendo justicia… ya pasaron esos tiempos… ahora solo me encuentro frente a un tribunal vacío donde cada vez que llego me dicen que la audiencia “se aplazó”… Al parecer tu muerte ya no es tan importante para aquella prensa sensacionalista y para hablar de ti solo esperan alguna jocosidad… Pero yo me pregunto … NO ES SUFICIENTE EL HECHO DE QUE HAN PASADO DOS AÑOS pisando tribunales , viéndole la cara sonriente a ese asesino donde mi familia está más presa que el emocionalmente esperando cerrar un capítulo tan doloroso y pesado? Gracias a todos los que me han apoyado , gracias a la poca prensa que se ha mantenido vigente con este caso y le ha dado voz. Hoy hago un llamado a TODOS y le pido que me ayuden a buscarle justicia a mi hermana… #justiciaporandreea #gabrielvillanuevaasesino