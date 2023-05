¿A dónde vio Judge antes de su segundo jonrón ante Azulejos?

EL NUEVO DIARIO, TORONTO – Aaron Judge bateaba en la octava entrada el lunes, cuando Dan Shulman y Buck Martínez, parte del equipo de transmisiones de los Azulejos en Sportsnet, notaron algo extraño en sus monitores. Una cámara mostró el momento en que el cañonero de los Yankees volteó sus ojos hacia su derecha, instantes antes del pitcheo.

“¿Qué es eso? ¿A dónde está viendo?”, cuestionó Shulman en la transmisión. “Y lo hizo más de una vez”.

Martínez dijo que el movimiento en los ojos de Judge fue “bien, pero bien inusual”, a la vez que el exreceptor añadió que él ha visto en el pasado a jugadores intentando captar alguna seña, pero que Judge “no podía ver al receptor desde ahí”.

Cuando Judge empalmó su bambinazo de 462 pies ante el relevista de Toronto, Jay Jackson, con el siguiente pitcheo para poner arriba a los Yankees 7-0, esos comentarios desataron una tormenta de especulaciones en las redes sociales.

Pero, ¿qué pasó ahí? Los conspiracionistas quedarán decepcionados por la simplicidad de la explicación de Judge.

Aaron Judge had a special night at the plate. The Captain became the fourth player in Yankees history with two home runs and three walks in a single game. #YANKSonYES pic.twitter.com/gDVPDBcpV9

— YES Network (@YESNetwork) May 16, 2023