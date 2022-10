¿A dónde van los desaparecidos en República Dominicana?, pregunta comunicadora

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- ¿A dónde van los desaparecidos en la República Dominicana? Es la pregunta que angustiada se realiza la comunicadora Yannerys Paulino, alarmada por los frecuentes reportes de personas perdidas en los últimos meses.

“Últimamente en la República Dominicana ha ocurrido de manera sucesiva y constante que muchas personas desaparecen sin dejar ningún tipo de rastros y no vale esfuerzo humano ni el esfuerzo policial”, emitió.

Narrando tristeza que sintió durante su adolescencia luego de la desaparición de un amigo, que a pesar de los esfuerzos de las autoridades y el trabajo en equipo realizado para buscarlo nunca fue encontrado, la comunicadora hoy se cuestiona qué es lo que está pasando en su país y por qué generalmente estos casos nunca tienen un cierre que brinde conformidad a las familias.

Con la mirada puesta en el pasado, Paulino llegó a pensar que la tecnología que hoy existe quizás pudo haber ayudado a encontrar a su amigo en aquel entonces; pero esta idea dejó de ser viable al notar que a pesar de los avances, los reportes de personas desaparecidas siguen aumentando.

“Es evidente que este es un tema de salud mental, pero también tiene que haber algo más, porque esto no es normal, porque el problema es que no aparece la persona viva, pero tampoco aparece el cuerpo, no hay ningún rastro”, pronunció.

Junto a José Pérez, Paola Marte y Brinio Batista en el programa “El Mundo Hoy”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Paulino sostuvo que esta incertidumbre de no saber qué sucede en República Dominicana con las personas que desaparecen sin dejar algún rastro, genera una agonía eterna en las familias afectadas.

“Yo recuerdo que cuando pasó el caso, durante muchos años yo me imaginaba verlo retornar de nuevo y no apareció, ni pareció el cuerpo, no apareció, simplemente se perdió y era un joven de quince años. Era un joven que no tenía problemas visibles, no dejó una nota, no dejó una carta, solo se perdió”, narró.

Enfatizó que si por lo menos los cuerpos aparecieran las familias podrían descansar, “pero mientras esa persona no aparece uno vive con la esperanza, con el sueño, con la ilusión de que en algún momento esa persona va a aparecer y es muy triste ver como una madre vive todo el tiempo desconsolada y deprimida”.

Relacionado