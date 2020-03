A Dios rogando y con el mazo dando

Si bien es cierto que lamentablemente nuestra República Dominicana al igual que el mundo está pasando por uno de los momentos más difíciles desde nuestra existencia, con la aparición del COVID -19, no es menos cierto que tenemos a un Presidente que ha querido aprovechar esta coyuntura para vendernos al candidato presidencial de su partido Gonzalo Castillo, como un Chapulin Colorado, ya que este no ha podido calar en las preferencias del electorado, según lo establecen la mayoría de las encuestas realizadas por las compañías encuestadoras de mayor credibilidad, que lo colocan en un lejano segundo lugar, encuestas que han sido encabezadas por el líder de la oposición y candidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader,indicando que este sobrepasa el 50% por ciento de las preferencias electorales, dejando claramente hasta este momento que al parecer no será necesaria la realización de una segunda vuelta electoral.

Esto se debe a que, el candidato del oficialismo ha demostrado notorias debilidades de los manejos de temas esenciales de los cuales debe dominar al dedillo una persona que pretende dirigir desde la presidencia de la República los destinos de la nación, también por los casos de corrupción en los cuales han estado involucrados los miembros de su partido y el nivel de impunidad que ha permitido su gobierno; Para muestra un botón:

Desde el momento que fue declarado el estado de excepción, hemos visto que el candidato oficialista se ha convertido en el brazo ejecutor del gobierno, anunciando las siguientes medidas:

1) Anunció la donacion de veinte millones de pesos supuestamente para ayudar a la clase más desposeída.

2) El anuncio del envío de varios aviones de su propiedad a buscar a unos médicos dominicanos que supuestamente estaban varados en Cuba, cuestión que fue desmentida categóricamente por un médico dominicano que todavía permanece en Cuba, el cual destruye totalmente la versión construída por el oficialismo.

3) La donación de 15 mil Kits de pruebas rápidas para detectar la existencia del COVID-19.

4) El anuncio con bombos y platillos que envió un avión de su propiedad a China para buscar donaciones y distribuirlas al pueblo.

Podemos constatar que es una estrategia elaborada en las lujosas oficinas ubicadas entre la avenida México y la calle Dr. Delgado.

Al momento de escuchar las medidas tomadas por el Presidente Danilo Medina, en su última alocución del día miércoles 25-03-2020, donde informó que a las personas poseedoras de la tarjeta solidaridad se le iba a incrementar de mil quinientos pesos 1,500.00 a cinco mil pesos 5,000.00, pero no obstante a eso, informó que brigadas del gobierno visitarán casa por casa para llevarle alimentos a las personas más necesitadas, ahora yo pregunto, si ya el presidente va a depositar una cantidad de dinero el cual entiende que es suficiente para que esas personas compren la comida de el mes, ¿Cuál es el afán de querer enviar a sus cuadros políticos a llevar comida casa por casa?

Obviamente para tratar de sacar capital político a esta situación, cuestión que debe ser repudiada por la clase pensante de nuestra sociedad y por los hombres y mujeres de buena voluntad de la República Dominicana.

El segmento de la sociedad que fue evidentemente olvidado fue la clase media, por retaliación, ignorancia o por recomendación los asesores de la campaña del candidato oficialista

Retaliación:

Evidentemente esta ha sido la clase que en buen dominicano y a propósito del COVID-19 se la ha puesto en China al gobierno, desde la creación del movimiento Marcha Verde, y la clase organizadora de las protestas realizadas con posterioridad a la suspensión de las elecciones programadas para el pasado 16 de febrero de 2020, realizadas en la Plaza de la Bandera, justo al frente de la Junta Central Electoral.

Ignorancia:

El gobierno entiende que con la asistencia social en momentos como el actual puede comprar voluntades, sin darse cuenta que el pueblo dominicano ya despertó de un prolongado sueño que le había vendido por 16 años el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Recomendación de los asesores del candidato del gobierno:

Los asesores del gobierno entienden que como tienen un candidato tosco e incapaz de poder hilvanar una idea, también con la dificultad de tener un candidato opositor que no ha sido funcionario público y que se ha manejado con la debida transparencia en su vida privada, no han podido construir una estrategia efectiva para desmontar al líder opositor que se encuentra en una posición privilegiada, entonces han querido convertir los recursos del estado en un botín de guerra para debilitar a la oposición y posicionar al candidato oficialista.

Invito a la clase política en general y a las fuerzas vivas de la oposición a que no se dejen llevar por el amague.

Como muy bien ha descrito mi predilecto amigo el Dr. Guido Gómez Mazara, no se dejen llevar de esa “Solidaridad Fraudulenta”.

Por Leonel Curiel

