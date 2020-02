A desmontar la dictadura!!

Si de algo tenemos que arrepentirnos la mayoría de los Dominicanos es haber contribuido a construir esta Dictadura, lo digo porque El Presidente MEDINA obtuvo un 62% de la aprobación popular en las elecciones del 2016.

El encanto de llevar a un Político de oficio, un estratega organizacional, un cuadro formado por el Prof. Bosch oriundo del lejano sur, nos convencía a todos que el estaba comprometido con las mejores causas y que era un Demócrata a carta cabal, si bien es cierto que su Gestión Gubernamental tiene puntos luminosos, el DANILO de hoy no es el mismo que tratábamos y admirábamos, este es otro, el que el ejercicio del Poder cambió al cual los vínculos con sus amigos Empresarios lo separaron de sus amigos Políticos aquellos que le decían la verdad y que al parecer hoy no desea escuchar.

Esta historia se repite y es que los empresarios entre ellos el hoy candidato del PLD ve la participación con un criterio accionario, mientras más Poder más se engrosan sus cuentas y crece el capital, no les importa lo que padecen sus propias bases y hasta parte importante de su dirigencia que está ahí más por temor a perder sus empleos que por identificación a esa causa, he dicho a varios amigos que yo no entiendo como un Presidente que lo estaba haciendo bien daña el mismo su gestión, insistiendo en la búsqueda de una nueva repostulacion o en imponer a un amigo Empresario como Candidato acción que lo ha desgastado en la estima popular que le acompañaba, ahora por sus acciones y el miedo de sus comelitones será tristemente recordado si él no reacciona a tiempo, los Popis( orgulloso de ellos) en las calles lo están demostrando; cuando hablamos de Dictadura muchos se pueden asombrar y pensar que es una exageracion porque hasta ahora gracias a Dios no se ha convertido en tiranía, pero como lo llamamos a esto, veamos:

1- Un País En donde existe un Partido hegemónico que controla todos los poderes del Estado.

2-Donde se controla toda la estructura comunicacional al servicio del Gobierno y donde se gastan miles de millones para crear percepciones a través de sus bocinas o producir autocensura?

3-Donde los servicios de la seguridad Pública en vez de prevenir la delincuencia se dedica a seguir y pincharles los teléfonos a los ciudadanos que disienten de ellos.

4- Los que irrespetan las leyes con tal desparpajo que se nos hace difícil aceptar que hemos involucionado,de que sirven la Ley Electoral 15-19,la de Partidos Políticos 33-18 y la de función Pública,todos sabemos hoy que son letra muerta.

5-Cuando se gasta a presupuesto abierto a favor de los candidatos de un Partido en detrimento de los demás y se le asignan Provincias y Municipios a los incumbentes de las instituciones Públicas con el único objetivo de que estos ganen esas demarcaciones con los dineros Públicos.

6- Cuando se usa la presión o el chantaje de revisarles sus cuentas impositivas con el Estado a los empresarios que osan apoyar o cooperar económicamente con la oposición.

7- cuando se cancela a los empleados Públicos, se presiona a los beneficiarios de los programas sociales y se les amenaza diciendo que se tiene un software o Padrón inteligente por el cual el Partido Oficialista sabrá por quien cada ciudadano voto.

8- Cuando se tiene una estructura en los colegios electorales donde se compran Presidentes y delegados de Partidos de Oposición para cambiar los datos en las actas muy diferentes a los resultados.

Estas y muchísimas razones más nos hacen entender que estamos a la puerta de una deriva antidemocratica, “el Pueblo los quiere sacar pero ellos no se quieren ir” este es el dilema que vivimos hoy en nuestro País, con firmeza, con decisión y sobre todo con Sensatez la oposición se une ó se queda la Dictadura! Yo estoy con LEONEL todos lo saben, lo creo el más experimentado para poder sortear con pericia ésta Situación, pero si las cirscuntancia y el Pueblo obliga a los dos a un gran acuerdo en la 2da vuelta tendremos todos la obligación histórica de apoyarlos, vamos camino a las elecciones de mayo que serán una eliminatoria, creo que para tranquilidad de la Nación y como seguridad de que la cúpula Palaciega se va, hay que dar pasos concretos en el sentido de garantizar que la oposición caminara unida hacia la 2da vuelta electoral para con más del 75% del voto aplastar el deseo continuista de los que detentan el Poder y que muchos como yo, ayudamos a construir, con la avalancha de apoyo, con el Tsunami expresado en las urnas sin precedentes en la historia reciente, con el apoyo de la comunidad internacional y con el ejército de jóvenes en las calles la mayoría sin Partidos sean estos Popis,Popiwa ó wawawa, arranquemos definitivamente a crear las condiciones para desmontar la Dictadura!

Por José Francisco Peña Guaba

