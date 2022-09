A casi cuatro años de su desaparición, Modesto Luciano mantiene esperanza de hallar a su hijo con vida  

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – A casi cuatro años de la desaparición de Modesto Alberto Luciano Adames, su padre, Modesto Luciano, mantiene la esperanza de encontrarlo con vida, pese a las negligencias que, según dijo, han mostrado las autoridades durante el proceso de búsqueda.

En visita a El Nuevo Diario, el señor Luciano, con voz un tanto afligida, explicó que su hijo salió de su casa el 8 de enero del 2019 y que desde ese día ha visitado todas las instituciones que pueden ayudarle, pero que el interés de apoyarle ha sido mínimo.

“Desde ese día y hasta hoy he visitado la Policía Nacional, donde puse la denuncia en el Departamento de Desaparecido, también fue al Defensor del Pueblo, he ido a la Fiscalía, a los diferentes hospitales y donde quiera que ha aparecido una persona muerta sin identidad y hasta el momento no he recibido respuesta”, expresó Luciano.

El abnegado padre dijo sentirse con las manos vacías al no poder obtener respuesta de lo que ha sucedido con su hijo, quien era trillizo con otros dos que murieron previo a su desaparición.

Narró que su pariente desapareció cuando salió de la casa de su hermano, ubicada en la calle Juan Pablo Duarte No.92, a acostarse a la suya, a la Sánchez No.34, en el sector 30 de Mayo, en el Distrito Nacional.

Parte de su esperanza de encontrarlo con vida se sustenta, en el hecho de que la Fiscalía le dijo que manejan la tesis que él vive “porque en las circunstancias que vivía, ya que era un joven que no estaba ligado a ningún tipo de vicio, ni había tenido problemas pasionales ni políticos con nadie”.

Pidió a cualquier persona que sepa sobre el paradero de su vástago a que les informe a los teléfonos 849-274 2861 y al 829-786-4194.

