¡A 26 días! ¨el que gana no pelea¨ versus ¨pelearemos en las playas¨

Si algo deberían haber aprendido los políticos veteranos que acompañan a Leonel Fernandez, y el mismo ex presidente de la República y presidente del Partido de la Liberación Dominicana, en esta aventura electoral en la que se han embarcado, es que toda contienda interna en un partido político, no es mas que un paso intermedio para validar la o las candidaturas que deberán enfrentar a sus adversarios ubicados en partidos opuestos en la fecha pactada para las elecciones generales.

Y hoy que estamos a exactamente 26 días de las primarias abiertas donde deberán enfrentar a los candidatos presentados a los cargos electivos por las corriente danilista en todo el país, antes de usar el lenguaje de tierra arrasada, conflicto bélico, confrontación fratricida y ademas hierbas, lo que deberían es estar calculando, como dicen que a ellos nadie les gana y tienen mas de dos millones de firmas, el modo y manera en que suturaran todas las heridas que han abierto, y siguen abriendo, a personas cuyo único pecado ha sido ser sus adversarios políticos coyunturales.

Ya es una realidad que el danilismo escogió sin traumas y bajo un pacto respetado por todos los precandidatos con alguna importancia política, a Gonzalo Castillo como la figura que lo representará en la competencia por la candidatura a la presidencia de la República, y que la táctica de hacerse los buenos y pellizcar el ego de algunos de los que fueron baloteados en las encuestas para que se rebelaran, no dio ningún resultado, por lo que la corriente que apoya al presidente Medina irá compactada con candidatos en todos los niveles.

Esto ya es una confrontación cívica, democrática, sin dedo ni imposiciones, por los votos de la población que se acerque a las urnas de manera voluntaria el próximo 06 de octubre, entre Gonzalo Castillo y Leonel Fernandez, siempre contando con el aval del primero por parte del presidente Danilo Medina, quien en ningún momento ha declarado que será arbitro del proceso, mas bien en su discurso del pasado mes y por la participación de figuras tan cercanas a el como Jose Ramon Peralta, es mas que claro que tendrá una participación activa a favor de sus candidatos.

La participación de Danilo esta mas que validada, no solo porque encabeza a la mayoría de los integrantes de los organismos de dirección del PLD, verbigracia comité político, comité central y delegados del congreso del partido, sino porque su grupo tiene también mayoría en el bloque de senadores, diputados, alcaldes, directores de distrito y regidores, sino también porque como miembro del comité político del partido tiene la obligación de encabezar su grupo y tratar de obtener la mayoría de la votación popular para ellos pues esto validaría y fortalecería su liderazgo interno.

Entonces lo que se avecina es la definición de la boleta completa del PLD, donde solo se han reservado las candidaturas de los partidos aliados que hoy están en el gobierno, encabezados por el Partido Revolucionario Dominicano, que sin dudas continuará aliado al partido morado en las próximas elecciones, siempre y cuando sea Gonzalo Castillo quien encabece la boleta, en caso contrario es probable que esa alianza se rompa y nos acerquemos entonces a un periodo de incertidumbre política, siempre provocada por los que han realizado una precampaña electoral como si fuera lo ultimo que fueran ha hacer en política.

Y a 26 días de las primarias el primer palo lo ha dado el danilismo que pudo reagrupar sus fuerzas en la cabeza de su propuesta electoral y al terminar la dispersión se convierte en un contenedor serio y de cuidado para los leonelistas, quienes creían que iban a ¨comer con su dama¨ conexionados con un solo candidato, que es el mismo Leonel, mientras los seguidores de Danilo se consumían pescando votos en un lago se seguidores del actual presidente, ahora el candidato unificado se llama Gonzalo y deberán enfrentarlo seriamente.

Hoy vence el plazo para el retiro de las candidaturas que aprobó el comité central del PLD, y es seguro que los importantes se retirarán, que son Temo Montás, Radhames Segura, Francisco Dominguez Brito y Andrés Navarro, quedando solo Leonel, junto con Manuel Crespo, quien es un aliado del presidente del PLD y es probable que lo dejen en la boleta para mantener la practica del ¨denuncismo¨ permanente que ha caracterizado esta precampaña electoral, por el lado del danilismo es claro que su principal problema en esta etapa lo han resuelto.

El primer palo de la candidatura de Gonzalo lo dio ayer cuando la mayoría de los miembros del comité político del PLD, mas bien los integrantes de la llamada OTAN, 18 en total, dieron una rueda de prensa le declararon su apoyo, esto no significa que son solo 18 aunque es una mayoría, porque los miembros de ese organismo son 33, a los 35 que dicen los estatutos hay que restarle a Juan De los Santos, muerto hace dos años sin ser sustituido y a Bido Medina, quien se encuentra enfermo.

Entonces, de 33 miembros del CP la candidatura de Gonzalo cuenta con 20 votos activos, a los que firmaron el documento, 18 en total, hay que agregarles al mismo Danilo Medina y a Lidio Cadet que es presidente de la comisión electoral, quitando a Reinaldo Pared y Amarante Baret que se han declarado independientes y sin candidato, mas José Tomas Perez que se declaró neutral, entonces clara mayoría de parte del danilismo y por lo tanto de Gonzalo en el organismo al que pertenece.

Quizás por esto la agresividad en el discurso de Leonel el pasado domingo donde intentó imitar a Winston Churchill y su mensaje al pueblo inglés después de la batalla de Francia donde todo le iba mal en la guerra contra Hitler, esas frases de pelearemos en las playas, pelearemos en los campos, pelearemos en las calles y pelearemos en las montañas……que repitió el precandidato del PLD cuando hablaba de que se quería cambiar la percepción de la persona que podría ganar las primarias del próximo octubre, nos parecen una muestra de temor y debilidad ante lo evidente: el danilismo no se v`dividió y a retomado la ofensiva política.

Sin dudas por la cabeza de los estrategas leonelistas siempre pasó la idea de que este fuera apoyado como un candidato único y sin competencia dentro del PLD, por eso su máximo esfuerzo fue evitar la participación de Danilo como candidato y eso justificó para ellos todo lo que hicieron para evitar la reforma constitucional, solo que rápidamente loas fuerzas danilistas superaron el reflujo provocado por el retiro del proyecto de reelección y se han alineado con el candidato que ganó el derecho de representarlos por la metodología, lógica que ellos mismos se dieron.

A la idea de que hay que pelear en todos lados, usar este discurso de Churchill y parafrasearlo sin citarlo, es otra muestra de que existe una desconexión entre la realidad electoral, donde todos se necesitaran para poder ganar las próximas elecciones, y la actitud de confrontación permanente de quien fuera uno de los políticos mas prudentes del país, Leonel Fernandez, algo que es muy preocupante porque podría, en caso de no ser favorecido con el voto popular, no aceptarlo a pesar de que esta harto demostrado que si discurso no logra penetrar amplias capas de la población votante.

Pues a este planteamiento de que hay que pelear, le responde Gonzalo con la consigna de que ¨el que esta ganao no pelea¨, argumentando que el es un político del siglo XXI y que de su boca no saldrá una expresión hiriente para ningúno de sus compañeros, ya sea que lo apoyen o no en esta etapa, parece mentira que quien dicen tiene menos experiencia política, este demostrando una sagacidad y sapiencia por encima de los veteranos y sabelotodo, ya que este si parece comprender que para ganar las elecciones, que se supone es la meta final, si necesitará el concurso de todos, los que están y lo qu vendrán.Round uno y a 26 días para Gonzalo Castillo con su consigna: ¨El que gana no pelea¨ y eso es una verdad tan grande como un templo.

Por Humberto Salazar

