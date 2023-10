La Casa Blanca espera que los republicanos frenen rápido «el caos» en la Cámara Baja

EL NUEVO DIARIO, WASHINGTON.- La Casa Blanca confió este miércoles en que los republicanos «ordenen sus asuntos y frenen el caos» actual para que la Cámara Baja de Estados Unidos pueda elegir al nuevo presidente de ese hemiciclo y continuar el trabajo.

«Espero que ordenen sus asuntos y frenen el caos para que puedan elegir al presidente de su elección de forma que podamos avanzar y ocuparnos de los temas de la gente», indicó en su conferencia de prensa diaria la portavoz presidencial, Karine Jean-Pierre.

Su intervención tuvo lugar después de que los conservadores propusieron a Steve Scalise para liderar la Cámara Baja en sustitución de Kevin McCarthy, que fue revocado el pasado 3 de octubre tras una moción en su contra presentada por el radical Matt Gaetz, de su mismo partido.

Scalise deberá superar ahora el voto de todo el hemiciclo, donde los republicanos tienen 221 escaños y los demócratas 212.

Jean-Pierre subrayó que la Casa Blanca no planea interferir en el proceso. «No somos parte del mismo, no vamos a comentar sobre él», recalcó, no sin dejar claro que aunque no tienen voto en el mismo quieren que este «caos» acabe para poder seguir adelante.

Este mismo miércoles, el presidente Joe Biden anunció nuevas medidas de su Administración para acabar con las comisiones basura en distintos sectores, como el bancario. «El presidente está haciendo todo eso mientras esperamos que ellos (los republicanos) hagan su trabajo en orden», añadió Jean-Pierre.