¡ A 18 días ! ¿Fraude? el que tiene las lágrimas hondas que llore temprano

Escuchar mencionar la palabra fraude a una persona que sirve de vocero del grupo leonelista, después de todo es familiar del ex-presidente, y es al mismo tiempo comentarista de algunos temas en un popular noticiero de la televisión dominicana, demuestra que ya existen algunos miembros de esa corriente dentro del Partido de la Liberación Dominicana que sienten las brisas del vendaval electoral que se les avecina el próximo 06 de octubre.

Eso de andar pidiendo ahora que se prohíban los celulares en los colegios electorales porque existe la intención de hacer un ¨fraude¨ exigiéndole a los electores que muestren por quien votó, cuando los que conocemos un poco de elecciones estamos mas que conscientes que lo mas difícil de todo este proceso será enseñar a quienes decidan participar en las primarias de los partidos a votar, no es mas que una de las muchas tonterías que habrás que escuchar de ahora en adelante.

Solo que a veces hasta las tonterías hay que tomarlas en serio, sobretodo si esto lo vinculamos con la publicación de una seudo encuesta con unos resultados tan locos, que lo único que intenta demostrar es que Leonel tiene una intención de voto del 80%, cosa que no se lo cree ni quien escribió esos números en la cocina de su casa, pero que sirve para que algunos medios que se han especializado en fake news en los últimos meses los utilicen para fabricar titulares de primera plana.

No es posible para alguien racional no darse cuenta de lo que le viene a los leonelistas en las internas abiertas del PLD, si quieren saber por donde viene el huracán deberían pedirle un informe a meteorología, porque eso de que ¨tan cogío¨ y que ¨ganamos 80-20¨, que son algunas de sus consignas, no se corresponden con lo que esta ocurriendo a su alrededor en lo últimos días donde se ha producido un vuelco de las adhesiones hacia su rival que es Gonzalo Castillo.

Eso de tener que graduar al vapor a Ingrid Mendoza de dirigente política, e inventarse un acto en un hotel para recibirla, cuando todos sabemos que no tiene un trabajo político hecho y su aporte en términos de votos es menos que nada, pero ademas en el día de ayer resucitar a ¨Cambita¨, quien ya decía que manejaba los choferes desde la época de Balaguer y todos sabemos que eso es bulla, allante y movimiento, son acciones desesperadas por el evidente abandono que siente de su partido.

Mientras eso sucede por los lados del ¨leonelismo¨, en la ciudad de Cotuí el día de ayer, y en un acto multitudinario realizado en esa comunidad, el senador del Partido Revolucionario Dominicana, Felix Vasquez, a quien si se le han contado los votos varias veces como candidato del Partido Reformista y el mismo PLD, en ambos casos ha ganado la senaduría, dio su apoyo publico en un acto a Gonzalo Castillo junto a miles de sus seguidores, es decir, mientras un lado presenta nombres inorgánicos, del otro aparecen personas con liderazgo solido en sus provincias.

Si sumamos a Feliz Vasquez a los senadores que apoyan a Gonzalo, son ya 22 de 32, siendo 2 de la oposición (Puerto Plata y El Seybo), 1 que dice ser neutral (Distrito Nacional), 1 que no sabemos cual será su posición (Amable Aristy) y 6 que apoyan a Leonel (Espaillat, Pedernales, Valverde, La Romana, Samaná y San Juan)… entonces parece que quien ¨está cogío carajo¨ en el senado son los leonelistas porque 22 a 6 en un partido de beisbol es una ¨pela del calzón quitao¨.

Y para darle una idea al comentarista de televisión y vocero de la corriente leonelista en el noticiero de Telesistema de lo que va a ocurrir, algo que no tiene nada que ver con fraudes o fotos con celulares ni nada que se parezca, cada uno de esos senadores posee una estructura propia dentro de sus respectivas provincias, y son esas personas las que están organizadas para ir a la urnas en unas elecciones internas que solo llamaran a votar a los mas militantes de sus partidos.

Eso quiere decir, para seguir con el ejemplo de Sánchez Ramírez, que aunque Felix Vasquez no tenia ninguna necesidad de participar en las primarias, pues no es candidato, este se jugará también su nombre y sus posibilidades de repetir en el cargo, pues se expone a que le cuenten los votos, sin necesidad de hacerlo, el próximo 06 de octubre y lo ha hecho como un aporte desinteresado a la campaña de Gonzalo Castillo.

¿Y porque decimos que es un aporte voluntario?

Pues porque esa senaduría es una de las dos reservas que hizo el PLD para sus aliados, la otra es La Altagracia, y esa reserva es para el senador Feliz Vasquez quien representa ahora al PRD en el senado de la República, solo hay que comparar este apoyo que es tangible y se puede contar voto a voto, pues ya ha sido contabilizado en elecciones anteriores, a lo que puede aportar Cambita, un dinosaurico dirigente choferil del reformismo, o Ingrid Mendoz y su equipo de redes, el desequilibro es mas que evidente a favor de Gonzalo Castillo.

Entonces no es un tema de fotografías con celulares y mucho menos fraudes electorales en un país donde los que hablan de eso antes de elecciones es porque se sienten perdidos, ya lo hicieron en las elecciones generales pasadas candidatos como Luis Abinader, Vinicio Castillo y un grupo de opositores a Danilo Medina, cuando al sentir como el huracán electoral se acercaba, se refugiaron en la Junta Central Electoral, la invadieron por una semana antes de las elecciones, alegaron fraude y ni eso impidió que fueran barridos por el 63%.

Lo que si ha ocurrido es una ola de indignación dentro del mismo PLD y gran parte de los dominicanos, pues con consignas sin sentido y sofismas inventados a la carrera, una jauría volcada hacia los medios de comunicación digitales y tradicionales, se dedicó durante meses a construir una plataforma de mentiras, falsedades, calumnias y fábulas, para intentar desacreditar la gestión de un presidente como Danilo Medina, del cual cualquiera puede ser opositor, pero tiene que reconocerle su capacidad de trabajo y todo el sacrificio personal que ha invertido en mejorar la calidad de vida de los mas pobres del país.

La reacción a esta campaña innecesaria e irrespetuosa, se esta manifestando en un vuelco de apoyo a la figura de Gonzalo Castillo, quien representa al danilismo en las primarias del 06 de octubre, porque la realidad es que el mismo lema de ¨la fuerza del pueblo¨ es una confesión de parte de Leonel Fernández de que perdió el liderazgo de un partido en el cual ya representa solo una minoría, y no precisamente la parte mas avanzada de esa agrupación política, antes que guapear lo cierto es que deberían revisarse y autocriticarse.

Hablar de fraude en esta época y de métodos tan inverosímiles como fotos de teléfonos móviles, no es mas que el llorar de quienes ya sienten como la amenaza de ser barridos en la las primarias abiertas comienzan a cumplirse, mejor que llene ahora porque como dice el refrán: ¨el que tiene las lagrimas hondas comienza a llorar temprano¨.

Por Humberto Salazar

