Dodgers no presentan cambios en su roster para la Serie Mundial

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- En la Serie Mundial contra los Rays de Tampa Bay, los Dodgers de Los Ángeles seguirán con el roster que ganó la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, según publicó Las Mayores este martes.

El plantel de Los Ángeles cuenta con 15 lanzadores y 13 jugadores de posición.

De los 28 integrantes del roster activo, 27 participaron en al menos dos de los siete partidos de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional ante los Bravos de Atlanta. La excepción es Clayton Kershaw, abridor de los Dodgers para el Juego 1 de la Serie Mundial el martes, quien lanzó una sola vez ante Atlanta la semana pasada.

A continuación, el roster de los Dodgers para la Serie Mundial:

Lanzadores (15): LD Pedro Baéz, LZ Walker Buehler, LD Dylan Floro, LD Tony Gonsolin, LZ Victor González, LD Brusdar Graterol, LD Kenley Jansen, LD Joe Kelly, LZ Clayton Kershaw, LZ Adam Kolarek, LD Dustin May, LZ Jake McGee, LD Blake Treinen, LZ Julio César Urías, LZ Alex Wood

Jugadores de posición (13): C Austin Barnes, INF Matt Beaty, 1B/OF Cody Bellinger, OF Mookie Betts, INF/OF Enrique Hernández, INF Max Muncy, OF Joc Pederson, OF AJ Pollock, INF Edwin Ríos, SS Corey Seager, C Will Smith, IF/OF Chris Taylor, 3B Justin Turner

Grupo alterno (12): LZ Scott Alexander, C Rocky Gale, OF Terrance Gore, LD Josiah Gray, INF Gavin Lux, INF/OF Zach McKinstry, OF DJ Peters, OF Luke Raley, C Keibert Ruiz, LD Dennis Santana, LD Josh Sborz, LD Mitch White