9-1-1 sobre caso camarógrafo: Únicamente se necesita saber dos informaciones para despacho de unidad

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El director ejecutivo del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, coronel piloto Randolfo Rijo Gómez, ERD, enfatizó que la institución únicamente necesita conocer dos informaciones para despacho de unidades ante situaciones de emergencias, refiriéndose al hecho acaecido la mañana del pasado lunes con el equipo periodístico del Grupo SIN en Santo Domingo Oeste (SDO).

“Lamentamos muchísimo la situación ocurrida; sin embargo, los tiempos de respuesta oscilan entre 14 y 22 minutos en el casco urbano, tenemos una queja de que hubo muchas preguntas antes de que las atenciones fueran despachadas y puedo decir que solamente existen dos preguntas para poder enviar una unidad y son: cuál es su emergencia y dónde está ubicada”, informó el director ejecutivo Rijo Gómez.

Explicó que la institución cuenta con protocolos avalados internacionalmente que son revisados de manera permanente, cuya cantidad y tipos de preguntas formuladas por el operador que recibe la llamada por el ciudadano, dependerán de si la situación es una emergencia o denuncia.

Precisó que si califica como una emergencia, solo se necesita saber que está pasando y dónde ocurre el hecho, en un tiempo máximo de 120 segundos para proceder a “crear el caso”, notificar simultáneamente al despachador de la agencia de respuesta competente y poner en movimiento las unidades apostadas en la preposición disponible más cercana para asistir esa solicitud, mientras se sigue recabando información sin que cause demora en la llegada de la unidad.

“En el que quizás sea el momento de vulnerabilidad más importante de quien llama, se tiene la percepción que hasta que no se cierre el teléfono no se envía la unidad y no es así, nuestra robusta plataforma tecnológica permite que tanto la Sala de Recepción de llamadas como Despacho de Emergencias converjan en acciones simultaneas para beneficio de la ciudadanía”, recalcó Rijo Gómez.

Sobre el caso

La primera llamada para reportar la emergencia del fotorreportero fue recibida en la Sala de Recepción a las 10:20 a.m., donde fue necesario realizar un segundo contacto con el ciudadano ya que colgó la llamada antes de reportar la ubicación y así para poder recabar las dos preguntas necesarias, lo que permitió crear el caso en tan solo tres minutos.

Pese a que el usuario indicó que trasladaba al afectado por sus propios medios, se asignó la ambulancia del Servicio Nacional de Salud (SNS) más cercana disponible al lugar de los hechos, mientras el operador solicitaba coordinar un lugar para ofrecer la asistencia; sin embargo, a las 10:25 a.m. quien reportó el caso desestimó la ayuda, mientras el operador le orientaba que la manera más segura de trasladar a la persona afectada es en las unidades de respuesta, cerrándose el caso a las 10:33 a.m.

