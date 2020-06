Don Miguelo dice que empresas no quisieron apoyar su concierto por Youtube

View this post on Instagram

Lo lindo de estos números “GIGANTES” es que las compañías de mi mismo país no quisieron apoyar, y se les envió la propuesta. No las menciono porque no es mi forma. Pero esto es para que vean la desventaja de ser DOMINICANO. Lo más importante de todo esto es que ustedes son los que mandan “mis seguidores” solo dependo de Dios y ustedes. Gracias…. foto tomada al instante de terminar el concierto en vivo.