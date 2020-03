La MLB y el Sindicato de Jugadores acuerdan plan ante coronavirus

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- Major League Baseball y la Asociación de Jugadores de MLB han culminado un acuerdo sobre el salario y tiempo de servicio, entre otros aspectos, mientras todo el deporte continúa a la espera ante la pandemia de coronavirus.

Sin fecha de inicio para la temporada del 2020, ambas partes habían estado negociando por las últimas dos semanas, buscando maneras de determinar cómo proceder en una potencial temporada abreviada.

MLB y MLBPA están comprometidos a disputar la mayor cantidad de juegos de temporada regular que sean posibles, dejando abierta la posibilidad de un calendario que se extienda hasta octubre, con la postemporada llegando hasta noviembre.

No hubo acuerdos sobre el calendario, pero dada la incertidumbre actual, el pacto deja la flexibilidad necesaria para que ambas partes puedan seguir trabajando en esa meta conjunta. Tanto MLB como MLBPA han formado un subcomité para continuar discutiendo problemas que quedan por resolver sobre la temporada del 2020.

La Oficina del Comisionado conformará una calendario a su debido momento, luego el sindicato dará su opinión antes de que sea finalizado. El formato de postemporada también pudiera ser alterado en el 2020, incluyendo la propuesta que disputar juegos en estadios neutrales.

Sin embargo, los jugadores cumplirán tiempo de servicio de acuerdo al número de días que pasen en el roster en la lista de lesionados. Un año regular de servicio es de 172 días, así que sin importar cuántos juegos se disputen en el 2020, un jugador que esté en el roster o en la lista de lesionados por toda la temporada, contará como 172 días de tiempo de servicio.

En el peor de los casos de que sea cancelada la temporada, los jugadores recibirán el mismo tiempo de servicio que tuvieron en el 2019, lo que les permitiría a los jugadores que estén a un año o menos de la agencia libre –un grupo que incluye a Mookie Betts, Trevor Bauer, J.T. Realmuto— ser agentes libres en el próximo mercado.

Todas las suspensiones de 80 o menos juegos serán cumplidas en el 2020 si se disputan juegos. Si la temporada es cancelada, dichas suspensiones no serían cumplidas en el 2021.

El sindicato votó el jueves para aceptar el acuerdo, mientras que los dueños lo hicieron el viernes de manera unánime para ratificar el pacto.

Todas las transacciones quedan congeladas a partir del viernes hasta una fecha que será determinada por ambas partes. Los roster de expansión no fueron incluidos en el acuerdo, pero el tema será discutido desde ahora hasta el comienzo de la campaña.

Como parte del acuerdo, MLB tiene derecho a retrasar la fecha del Draft amateur del 2020 que está estipulada para el 10 de junio, pero no más allá del 20 de julio. El Draft puede ser reducido a un mínimo de cinco vueltas, aunque MLB podrá decidir si hacerlo entre cinco o cuarenta vueltas.

MLB tendrá el derecho de hacer pruebas conjuntas a los jugadores amateurs en el 2020 y 2021, si la liga determina que tiene sentido hacerlo.

Jugadores seleccionados en el Draft no recibirán más de US$100,000 en bonos por firmar por adelantado, recibiendo 50% hasta el 1 de julio del 2021 y el otro 50% hasta el 1 de julio del 2021. Jugadores que no fueron seleccionados no podrán recibir más de US$20,000 en bonos por firmar.

Los bonos por firmar mantendrán el valor del 2019 tanto en el 2020 como en el 2021, según los términos del nuevo acuerdo. MLB también puede reducir el Draft del 2021 hasta un mínimo de 20 vueltas.

Como resultado del acuerdo, el comienzo del período de firmas internaciones también puede ser retrasado desde el 2 de julio del 2020 a un máximo del 15 de enero del 2021, mientras que el período del próximo año también podrá ser retrasado. Los equipo no podrán canjear selecciones en el Draft ni dinero para firmas internaciones en los períodos del 2020 y 2021.

