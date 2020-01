Monarca se impone en el V Centenario; Carlos De León gana tres

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El ejemplar Monarca (3) superó por la mínima a Mi Delirio P.S. (4) en electrizante final que sostuvieron este sábado en la quinta carrera del cartel presentado en el Hipódromo V Centenario.

Carlos de León, qué con tres triunfos resultó, otra vez, el jinete más destacado del día, apeló a toda su experiencia para para que Monarca cruzara la meta primer lugar de la carrera estelar de una jornada en la que los favoritos impusieron su ley.

El tercer peldaño correspondió a Poco Man (6) y la cuarta a Special B (5).

El pool arrojó un dividendo popular de 3 mil 312 pesos con 16 centavos, más sus partes con cinco (RD$125.44).

Más resultados

Sky Blast (3) y Jonathan Saldaña dieron la mayor sorpresa de la jornada iniciando la cartelera. La favorita Gemma Dell’ Opera (2) se tuvo que conformar con el segundo lugar.

La segunda prueba fue ganada por El Cuarto Elemento (3) con Carlos De León y la tercera por Miss Maddy (4).

Los máximos honores de la cuarta fueron acaparados por Don Elías Tactuck (2) montado por De León y la sexta por Right On The Money (5) guiado por Antonio Holguín “El nene de Cristo Rey”.

Las competencias en el Hipódromo V Centenario continuarán este martes a partir de las 3:30 de la tarde.

Anuncios

Relacionado