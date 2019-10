New York, EE.UU.- Allí estaba, cuatro años después, de regreso a la República Dominicana, de repente vino a mi memoria aquella mañana de junio, cuando partí junto a mis hijas en busca de mejor vida hacia suelos norteamericanos.

Viajé a mi país a raíz de la celebración del Maratón por la Esperanza organizado por el partido País Posible, al cual pertenezco. Fue un regreso repentino y efímero, una estadía que duró 72 horas, mismas horas que tardé en descubrir que las razones que me movieron a desprenderme de mi patria, mi tierra y mi casa, hoy siguen siendo las mismas razones por las cuales los dominicanos continúan emigrando.

En mis primeros 40 minutos, la bienvenida fue ver como el monto del cambio del dólar varía “deportivamente”, “se ponen según el local”, así me confirmó una empleada de una casa de cambio ante mi asombro. ¿Quién regula esto?

En mi trayecto hacia el lugar de hospedaje, pude observar las mismas construcciones a medio hacer, una cantidad alarmante de negocios que ya no operan y cuyos locales permanecen abandonados. Varios “charcos” de agua en el elevado de la 27 de Febrero y los montones de basura en algunas esquinas. El hoyo de la Avenida Kennedy con Lope de Vega ya tiene árboles. Nos tomó tres horas llegar del Aeropuerto de Las Américas hasta Bella Vista, ¿razones? Un desorden en las señales de tránsito y ausencia de semáforos.

Al día siguiente me dirigí hacia algunas oficinas de servicios, a los fines de resolver algunos pendientes acumulados, reconozco el valor y la disposición de los representantes que me asistieron, pero también reconocí de inmediato la debilidad en el manejo de las informaciones básicas para ayudar a los clientes, todos necesitaron llamar a sus jefes para obtener respuestas a cuestiones elementales, pensé que se había perdido la mala costumbre de no entrenar bien al personal para que no fuesen una amenaza para los gerentes y supervisores, o sea “miedo a que le quiten el puesto”, alguna vez también “pasé por esa”. Una evidencia de las deficiencias existentes en la ámbito laboral, eso sin contar la cantidad de personas que me decían “aquí no hay empleos”, “se necesita tener una cuña para conseguir un puesto”.

Una parada obligatoria en Boca Chica me mostró que la playa sigue imponiéndose con su belleza, pero esa misma belleza le falta a las miradas de todos los menores que se acercaron a la mesa en solicitud de algún aporte, ya sea de “cuartos” o comida. Recordé los años en los que trabajé muy de cerca con niños en situación de calle y sustancias tóxicas, sigue siendo una realidad sin respuesta eficaz.

Quise transitar la Zona Colonial, una de las áreas de la capital que debe ser más aprovechada turísticamente la contemplé desolada. Alguien me dijo que algunos negocios se vieron obligados a cerrar a causa de la jornada de remozamiento. Los precios en los supermercados exorbitantes en comparación con los salarios de la mayoría de los dominicanos, no evité preguntarme repetidas veces, ¿cómo es que mi pueblo lo hace cobrando en pesos y gastando a precio de dólar?

En cuatro años nada ha cambiado, muy poco ha mejorado, todo lo contrario, las cosas van de mal a peor, me reiteraban las voces de decenas amistades y otras personas con quienes interactué en mis 72 horas. Podría decir con seguridad que si algunos logros se han obtenido, no se trata de favores, de obras de caridad o actos de compasión de ningún político, sino de deberes gubernamentales pagadas con atrasos.

Domingo 22 de septiembre

Al fin llegó la hora del evento objetivo de mi visita, el Maratón por la Esperanza. Minuto a minuto iban desapareciendo las impresiones negativas a medida que se llenaban los puestos con cientos de dominicanos y dominicanas, hasta convertirse en miles. De toda la geografía nacional acudieron a decir “me sumo a la construcción de un país posible”. Fue emotivo, más de uno sintió escalofríos. Confirmé que las esperanzas están renovadas, la gente desea un mejor país y está dispuesta a sumarse, pero a algo nuevo y diferente. Ojala que nadie ni nada quiera detener la voluntad de un pueblo que exige a gritos una renovación. Es el mismo pueblo dominicano que ha venido despertando y reconociendo que el camino abierto no se llega a ningún lado, que es necesario abrir uno nuevo, más iluminado y ancho por donde quepan todos.

Muchos critican el hecho de que los dominicanos residentes en el extranjero cuestionemos las condiciones en que se encuentra nuestra tierra, pero no nos culpen, es que nos duele, nos duele el doble, porque no estamos ahí. En representación de ellos les puedo decir que vivimos pendientes día a día de todo lo que ocurre. Les cuento que deseamos volver, porque no hay nada como la tierra propia, pero sería duro regresar a enfrentarse con semejantes escenarios, desde el extranjero nos queda la satisfacción de poder apoyar materialmente a nuestros seres queridos. 72 horas me bastó para hacer una seria reflexión: El pueblo dominicano necesita con urgencia nuevas vías, nuevos guías y nuevas intenciones y cuando digo nuevo no me refiero a nada de lo que hasta ahora ha existido y no ha funcionado. Hago un llamado a todos los hombres y mujeres que hoy ocupan un puesto de toma de decisiones importantes en mi país, por un momento dejen de lado sus intereses personales y permitan que se abran caminos para que la democracia reviva y sobreviva, créanme que si hacen eso el pueblo les agradecerá eternamente y no terminará arrojándolos al horno del olvido como lo ha hecho con todo el que pudiendo haber hecho, nada hizo.

La diáspora dominicana en el extranjero permanece pendiente y comprometida con los suyos, siempre lo hemos estado y así seguiremos haciendo, soñando con mejores condiciones para nuestro anhelado regreso.

AUTORA: MARÍA VALDEZ

Anuncios

Relacionado