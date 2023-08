70-59. Georgia aparta de la fase principal a una Venezuela impotente

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN DEPORTES.- Venezuela cayó derrotada este miércoles por 70-59 ante una Georgia superior y con los pies bien firmes en el suelo, lo que aparta a la ‘Vinotinto’ de la fase por el título del Mundial de Japón, Filipinas e Indonesia y le deja en la lucha por los puestos 17-32.

El cuadro de Fernando Duró, pese a haber perdido sus dos primeros partidos, no estaba aún eliminada, aunque no dependía de sí mismo. En todo caso no cumplió con la gran premisa, superar a los georgianos.

El partido comenzó con unos segundos de intercambio de despistes en los dos equipos, y pasado un minuto y medio, llegó el pívot Windi Graterol a poner orden en la cancha con los dos primero puntos de la escuadra venezolana, al que respondió el georgiano Shengelia en la siguiente posesión, tras dos puntos logrados en una falta personal (4-2, min.2).

Venezuela empezó a revelar cierta dificultad para sortear la estatura del conjunto rival y neutralizar sus rápidos contraataques. Un Tornike Shengelia inspirado que llevó el peso ofensivo de su equipo en el primer período (12 puntos) y dejó a los hombres de Fernando Duró sin reacción (24-19, min.10).

El segundo cuarto arrancó con un juego en equipo rápido, inteligente y efectivo, sobre todo del lado del combinado georgiano, que se mostró incomparablemente más sólido (32-21, min.5).

La ‘Vinotinto’ carecía del juego energético de Michael Carrera y Gregory Vargas, que se retiraron lesionados el pasado partido frente a Cabo Verde. Los errores del cuadro sudamericano dieron alas a la selección de Georgia, que acabó el segundo cuarto con 19 puntos de renta: 42-23.

La tónica no varió en la segunda mitad, ya que el tercer cuarto culminó con una marcada ventaja del conjunto de Ilias Zouros de 15 puntos (59-44). Pese al hambre de victoria y aunque se hayan llevado el período (17-21), los venezolanos no supieron enderezar el rumbo y revertir el electrónico.

A cinco minutos del final del cuarto set, ya se veían miradas de desesperación y decepción en los rostros de los jugadores de Venezuela y del propio entrenador, que veía como el marcador se ponía una y otra vez en contra de su equipo (64-48, min. 35).

Fue ya una diferencia definitiva, pese a los intercambios de dobles finales, porque Georgia tenía totalmente controlada su victoria (70-59, min.40) para cerrar la primera fase del Mundial de Japón, Filipinas e Indonesia, de la que Venezuela se despide con tres derrotas.

Ficha técnica:

70 – Georgia (24+18+17+11) Shermadini (4), Shengelia (25), Sanadze (9), Andronikashvili (9), McFadden (3) -cinco inicial-, Bitadze (11), Jintcharadze (4), Mamukelashvili (2) y Tsintsadze (3).

59 – Venezuela (19+4+21+15): Chourio (2), Colmenares (16), Graterol (2), Sojo (2), Cubillán (9) -equipo inicial-, Guillent (10), Materan (12), Ruiz (-), Sifontes (3) y Zamora (3).

Árbitros: Matthew Leigh Kallio (CAN), Amy Bonner (EE.UU.) y Wojciech Liszka (POL).

Incidencias: partido de la segunda jornada del grupo F del Mundial de baloncesto disputado en el Okinawa Arena de Okinawa (Japón).