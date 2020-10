7 errores de la Maká País

ERROR 1:

Subestimar el gran pedido que tenían en mano.

Un logo original inicia con trazos y vectores, nadie hace un mismo trazo igual dos veces. Vectores hay miles en internet, pero un logo de ese monto es como para tomarse la molestia de ser creativo y componer no encontrar un vector sin explorar e inventarse un corte y despacharlo como tal.

ERROR 2: Colores desvanecidos, fuentes decadentes.

El logo NO FUNCIONA no evidencia el storytelling del mar y el corazón y todo ese racional creativo que nos quisieron vender infundado en un render animado y no en una historia realmente contada que muestre nuestros rasgos y valores, de ahí la razón real del porque no conecta, solo nos cuenta una historia, no lo hizo un dominicano y la otra no lo aprobó un doliente verdadero de al RD.

ERROR 3– NUESTRO GOBIERNO ACTUAL LUCE SIN LUCES Con todo el respeto, los veo muy afanados por ser noticia en temas irrelevantes, así venga aprobado desde el pasado gobierno. ¿Era momento para una inversión en Marca País? No lo creo, si hay algo que nos mantiene posicionado en el extranjero y que no se ha visto amenazado por un tema de posicionamiento, es el turismo (todos saben que soy anti-PLD) pero reconozco que una de sus mejores gestiones fue el trabajo “Turismo” no fu el PLD que desintegró este pilar sino el COVID, entonces la urgencia de atraer turismo, ya se podía cubrir con una campaña pro turismo no con un cambio de identidad apresurado.

ERROR 4: UN SLOGAN INCAPAZ DE RESALTAR UN VALOR DE MARCA.

¿República del Mundo? qué es eso? A quién se le ocurrió hacer de un término genérico un slogan irracional. Un Slogan debe destacar al menos un valor de marca, de qué estamos hablando, ¿Qué queríamos vender con esta frase que no comunica una realidad Saben cuántas repúblicas hay? Y es la peor palabra que puedes utilizar para una marca país es como decir el país del mundo.

ERROR 5: NO SABER MANEJAR LA CRISIS: Querer ganar méritos y después que sale el tema “plagio” destapar comunicación precipitada “ no fui yo, fue México y México no se qué , equipo agencias “ no es momento de tirarse la bola, sino de salir a negociar el tema para luego buscar las vías de aplacar voces. Necesitan asesoría en comunicación, no dejen nuestra marca país en manos de esta gente por Dios, Sr. presidente.

ERROR 6: LLEVAR EL LOGO DOMINICANO A MEXICO? Una falta de respeto y valoración al talento dominicano, qué fue idea del pasado gobierno? no me extraña pero se le endonó a un dominicano que sabía muy bien lo que hacía y que lo único que ha dejado ver es que no quería compartir su misión con el talento local, quizás por no dejar ver su aventajada tajada cercana al gobierno, pero lo peor es que quien saca este proyecto es el gobierno actual, no se tomaron la molestia de investigar quien les hizo su logo porque era más la premura de brillar, un logo es un tema serio, su creación inédita también y más cuando se trata de una marca país , caramba que vergüenza, que el talento local que tenemos no sea tomado en cuenta, se les olvida a ustedes la cantidad de publicistas y diseñadores buenos que poseemos. Que pena que haya que acudir a fuera a buscar problemas para embarrarnos dentro.

ERROR 7: UN GOBIERNO QUE MUESTRA INCOHERENCIAS PREMATURAS: ¿No consideran que es muy pronto para hacer fiestas irrelevantes en el palacio nacional en un tiempo de pandemia? ¿Qué mensaje estamos llevando al país, cuáles son sus verdaderas prioridades? ¿Las están atendiendo? ¿Porque encontramos que sus equipos son incompetentes? Creo que es hora de prestar atención a lo que atención merece, apoyamos este cambio, pero estamos muy atentos. Hoy somos burla de una marca país. ¿Cómo se están asumiendo otros roles? Me preocupa.

Muchos tachan es pronto para criticar, pero no lo es también para tantos errores acumulados en tan poco tiempo, impuestos si, no impuestos no, ministerios ya con escándalos, ministros ya cuestionables, una marca país atropellada que quizás venía acompañada de buenas estrategias no lose, pero para todo esto si creo que es muy pronto.

En 22 años que tengo al servicio del marketing y la publicidad, he conocido cientos de talentos brillantes en nuestra RD, espero que al menos uno de ellos que no goce de tantas relaciones en su los gobiernos y tanto desprestigio sea tomado en cuenta.

Suerte RD.

Por Gisel Castillo L.