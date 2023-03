67 Años de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales

Si bien como dice una canción: Un año no es un siglo, pero tampoco un siglo es mucho, aunque pensando en la duración de la vida humana nos parezca mucho tiempo, pero en la realidad son poco más de 36,500 días porque existe algunos años de 366 días.

Tal vez la vida de los seres humanos podría ser mucho más larga si los intereses de particulares no conspiraran en contra de que así sea. Un ejemplo de ello, es el hecho de que recientemente, en estos tiempos de la pandemia de COVID-19, uno de los grandes magnates de riquezas se pronunció en favor de que la solución de los problemas de la sobrepoblación mundial, de las consecuencias de esta y de la pandemia, ante la incertidumbre para enfrentar esta por la inexistencia de un antídoto eficaz, era atender la población joven y dejar que los viejos se extinguieran.

Probablemente, el que lo decía es ya un señor de esos ricos de la tercera edad, pero al fin de cuentas es un gran rico, es de la élite mundial y por eso habla así. Eso que dijo ese señor parece confirmar la tesis planteada por la periodista, escritora y analista política, Susan George, norteamericana nacida en Ohio y de nacionalidad francesa, con casi 90 años de edad. Su hipótesis es que se pretende se pretende reducir la población mundial, con las enfermedades inducidas (supuestamente como el SIDA), la promoción de la homosexualidad, drogas y los fármacos que matan. Está contenida en el Informe Lugano, tal vez su obra emblemática.

Esa tesis es corroborada por las obras de algún que otro escritor como Daniel Estulin, autor de la obra: El Club Bilderberg. Este último nos habla de cómo la élite mundial se reúne para decidir el destino del mundo o de los diferentes países, como deciden a quien van elegir como jefe de Estado, usando la fuerza, el poder mediático, el dinero y las armas. En fin usando el chantaje y valiéndose de la fuerza, el poder.

Ahora bien, la ciencia, el conocimiento científico es otra cosa. La ciencia siempre busca ajustarse a la verdad, para ofrecer las mejores soluciones a problemas importantes, aunque ella misma de por si tiene sus limitaciones al pretender explicar fenómenos, tanto en el área de las ciencias fácticas -ciencias naturales- como en el de las ciencias humanas -ciencias sociales-, porque las ciencias matemáticas y la lógica que son ciencias formales no tienen un objeto de estudio real, si no ideal o imaginario. Entonces, en estas últimas, hablar de la aplicación del método científico no es posible como en las que tienen un objeto de estudio real.

Sin embargo, las matemáticas se desarrollaron primero que las ciencias naturales, se puede decir que eclosionaron las matemáticas con el Estado, mucho más antes que las ciencias sociales, al igual que la filosofía nació ante que las ciencias que tienen por objeto de estudio el mundo real, las matemáticas como ciencias formales se desarrollaron primero que las ciencias naturales y las ciencias sociales. No se puede hablar de otras ciencias sin el auxilio de las matemáticas, ya que no se puede hablar de ciencias sociales sin las matemáticas, sin el auxilio de estas, como tampoco de ciencias naturales, por ejemplo: como hablar de la medicina que es un área de ciencia aplicada dentro de las ciencias naturales sin las matemáticas.

Pero no debemos confundir el uso exagerado de los modelos matemáticos abstractos en los informes de resultados, informes de investigación, libros publicados, que muchas veces lo que pueden hacer es entretener a los amantes de la matemáticas más que a la verdadera explicación científica de los hechos. Pero que la cantidad se trasforma en calidad y viceversa. De ahí que no podemos prescindir de las matemáticas al estudiar los hechos de la realidad, porque entonces no podrá captar e interpretar de manera holística en movimiento de los hechos.

Ahora bien, la fundación de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, que apenas cuenta con 67 años de fundada, marcó un hito importante en la historia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. 67 años puede parecer muy poco el tiempo, si tomamos en cuenta la duración de corporaciones como las universidades, como por ejemplo: Universidad de Pares, Bolonia, Cambridge y otras, esas son algunas de las del Mundo Occidental, pero en Oriente encontramos la Universidad de Constantinopla que fue fundada en el año 425 de la Era Cristiana, tal vez si a la Universidad de Estambul se le considera su continuidad será la más vieja del mundo. En Persia aunque no le llamaran universidades, en los hospitales se entregaban títulos de medicina en los hospitales a quienes acudir a practicar la medicina y aprender la misma.

Sin embargo, una facultad que apenas 67 se puede considerar que ha hecho muchas cosas en su historia. Su currículo ha cambiado mucho y hoy día su oferta curricular es amplia. Fundada el 24 de marzo de 1956 y aunque apenas con un año de fundada invistió los primeros Licenciado en Ciencias Comerciales, lo cual se hizo con un tiempo tan breve de existencia debido a que quedó establecido la convalidación de las personas que habían cursado la contabilidad en la Escuela Nacional de Peritos Contadores y a los contadores públicos autorizados. Fue así como en el 1957 se gradúan los primeros 22 Licenciados en Ciencias Comerciales. En la primera década de su existencia su estructura no cambió mucho, pero no fue no óbice para ya hacia 1964 graduaran los primeros 24 economistas, siendo el reconocido economista Carlos Alberto Despradel Roque el primero o uno de los primeros en graduarse de Licenciado en Ciencias Económicas. Fue ese el nombre de la titulación que se le puso al principio al título de los economistas graduados, pero luego se le puso el de Licenciado en Economía.

El nombre con el que surgió la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, surgimiento en el que influenciaron algún que otro discurso pronunciado en un evento realizado en octubre de 1954, especialmente el de la Dra. Mireya Soto Gil, fue el de Facultad de Economía, Finanza y Comercio. El citado evento en el que participo Mireya Soto Gil fue el “Primer Congreso de Profesionales Universitarios”.

Además, también influiría la misiva enviada en marzo de 1955 al entonces Presidente de La República general Héctor B. Trujillo por el Presidente de la Confederación Nacional de Colegios Profesionales Universitarios, Hernán Cruz Ayala. La Dra. Soto Gi, entendemos que estaba titulada en derecho, como hubo otros abogados que incursionaron en la economía, como fueron los casos del Dr. Luis Gómez Pérez y del desaparecido por la tiranía trujillista Dr. Servio Tulio Castaños Espaillat, a su memoria dedicamos este artículo. Fue un profesional excelente, poco antes de cumplir dos años de haber sido nombrado profesor en nuestra facultad fue desaparecido.

La Dra. Soto Gil llegó a decir, entre otras cosas, que las “Ciencias Económicas gobiernan y encausan toda la vida”, aunque no dejara de tener razón hasta cierto punto porque viene a confirmar algo en lo que el Materialismo Histórico planteó, pero tal vez ella pensó movida por afán de lucro personal. Se podría decir que lo condiciona todo. Cruz Ayala en la misiva decía de la necesidad y urgencia de la creación de una escuela de Ciencias Económicas, adscrita a la Universidad de Santo Domingo.

La Dra. Soto Gil planteaba en su discurso de una nueva estructura curricular que incluyera una escuela o facultad, donde se ensenara las ciencias económicas y también hablaba de la administración y de las finanzas en las empresas. Sin embargo, es importante anotar que los títulos de la administración y las estadísticas fueron de los últimos que comenzaron a otorgarse en nuestra facultad, la escuela de sociología otorgó el título de licenciado en 1968, año en el que fue adscrita a la FCES, ya que hasta ese año perteneció a la Facultad de Humanidades.

Fue a partir del Movimiento Renovador cuando la Facultad comienza a volverse gigante con la creación de la Escuela o Departamento de Economía. En ese año comenzó a llamarse Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, desde 1959 se llamaba de Ciencias Económicas; pero sobre todo es a partir de 1968 cando se vuelve más gigante, porque de Estadística era departamento desde el 1967 pero no tenía salida a carrera si no de servicio.

En 1968 cambio mucho la estructura curricular, con la inclusión de Contabilidad, Administración y Sociología, como parte de la reorganización curricular de la Facultad. Su embrión estuvo en la Facultad de Derecho donde hacia 1940 aproximadamente existía una catedra de Economía Política. El Dr. José Horacio Rodríguez Vásquez, quien cayo combatiendo a Trujillo en 1959, fue uno de los profesores que impartieron en esa catedra.

Hay que consignar que el reconocido economista Raúl Prebisch visito el país hacia 1944, con fines de evaluar la pertinencia de crear una Facultad o Escuela de economía. En cuanto a los estudios comerciales, en nuestro país se promovían en todo el país escuelas técnicas, donde se ensenaba contabilidad, mecanografía, taquigrafía y clases de archivos en cursos de corta duración, a personas de baja escolaridad. Este tomaba auge desde mediados de 1940, raíz de terminada la Segunda Guerra Mundial. Más o menos para esos años surgiría la Escuela Superior de Peritos Contadores y la Academia Santiago. Lo dejo hasta aquí.

Relacionado