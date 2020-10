65 de los aspirantes evaluados por el Senado plantean como “devolver” credibilidad a JCE

Comparte esta noticia

El Nuevo Diario, Santo Domingo. -Durante los cuatro días de evaluación a los aspirantes para ser miembros del pleno de la Junta Central Electoral plantearon formas de como devolver la credibilidad, y confianza a ese órgano ante la ciudadanía, al tiempo de la mayoría coincidir en que los actuales jueces no asumieron la responsabilidad de suspender los comicios Municipales antes de iniciar.

Durante los cuatro primeros días de evaluación de 334 aspirantes, 74 son mujeres y 65 ya evaluados, opinaron sobre la suspensión de los comicios municipales en febrero, destacando la falta de credibilidad, confianza que provocó esa decisión, desacertada, según ellos.

Sugerencias para modernizar y “hacer más creíble y transparente” a la Junta Central Electoral, planteadas por los 65 aspirantes evaluados en los cuatro días de entrevistas, las principales son las siguientes: Blindaje, fortalecimiento del Proceso Registro Civil; revisar Método de Homs, designación de mayor cantidad de fiscales para castigar violadores de ley Electoral; modificación a la Ley de Partidos Políticos y Ley de Régimen y Electoral; Policía Electoral no designada por el Presidente de la República, y revisión de asignación

fondos a partidos minoritarios.

Revisión tiempos de validez acta nacimiento, auditoría de los recursos otorgados a los partidos políticos, formación continua a personal JCE; mayor voluntad para prevenir delitos electorales; aumentar oficinas electorales en el exterior en estados donde haya más de 10 mil residentes dominicanos, y corregir moras, duplicidades de actas.

También sugieren los aspirantes evaluados realizar la JCE operativos masivos de declaraciones tardías en cada provincia, perseguir a los violadores de la Ley Electoral, entre otras.

Actual JCE es culpable falta credibilidad

La evaluación que realiza la comisión especial del Senado, presidida por Faride Raful, de manera interina, el pasado viernes se caracterizó por señalar las debilidades que adolece la Junta, debido a la falta de carácter y responsabilidad para tomar decisiones oportunas y correctas, en el pasado proceso electoral.

El aspirante Frank Díaz Wander informó que según estudios esa decisión no solo afectó a la sociedad, sino al personal del organismo electoral, ya que “se quemó” quedando con el “síndrome del empleados quemados, porque se siente avergonzado de trabajar en la JCE”.

El Febrero del 2020, la “Junta no podía irse a dormir”, dijo el doctor Armando Santelises, mientras César Madera Arias afirmó que “los miembros del pleno cometieron el pecado de confiar en otros el proceso cuando era una responsabilidad suya y no evaluaron la magnitud del problema”.

Para Celeste Elvira Vargas, la decisión de suspender los comicios municipales “fue un desastre, vergonzoso, porque extendieron los horarios indiscriminadamente”.

Manuel de Jesús Amézquita dijo que “hizo falta las pruebas en tiempo real a los equipos que debió hacerse un mes antes auditoria previa”.

De su lado, Eduardo Pérez Medina aseguró que “las autoridades que manejaron dicho proceso no fueron responsables”. Juan Manuel Reyes opinó que “debieron tener un plan de contingencia” como si se tratara de un juicio político durante el proceso evaluativo el pasado viernes, los miembros de la comisión, senadores Bautista Rojas Gómez y Antonio Taveras Guzmán, preguntaron a los aspirantes su opinión sobre la suspensión de esos comicios. ¿Qué usted hubiera hecho?

Rafael Armando Santelises: “No dejar nada al azar, se confiaron y no evaluaron el daño, debieron suspender los comicios antes, no asumir su responsabilidad, eso fue bochornos, el pleno es responsable de todo lo bueno y lo mano”.

El aspirante Frank Díaz Wander dijo que “todavía está esperando el régimen de consecuencia” de esa suspensión, destacando que “tener un nombre sonoro no es garantía de que la Junta sean abierta y participativa”.

Eduardo Pérez Medina también opinó igual: “Los actuales jueces no asumieron el papel para lo cual fueron designados”.

Enilda Ortiz Rodríguez: “Lo que se produjo en República Dominicana fue producto de la falta de transparencia, y comunicación, la situación estaba dada, pero se quiso resolver a espaldas de los partidos políticos, sin informar a la sociedad, por falta de voluntad, carácter, no tomar decisiones acertadas, no debieron esperar que el proceso arrancara para luego tomar medida que abrió brecha de desconfianza entre sociedad, partido y sociedad civil que estaba dentro de la JCE”.

Unos con muchas propuestas, otros con puro tecnicismo

En los cuatro días de evaluación quedó reflejado que muchos de los evaluados desconocen la aplicación, forma o método de Homs, otros se presentaron ante la comisión, sin propuestas, ni sugerencias para fortalecer la JCE, alegando que “primero tienen que llegar y comprobar el meollo del asunto”; uno de ellos respondió “que eso era muy profundo”.

El boche a un aspirante por su “método FODA”

El aspirante evaluado Carlos Bolívar Ledesma recibió un “boche” de uno de los senadores que le preguntó qué medidas sugería para mejorar el proceso de rectificación de actas, contestando éste, que lo haría mediante “investigación y levantamiento de información”.

“Carlos, perdón usted no me está contestando la pregunta, usted me está leyendo un libro, respóndeme la pregunta”, le reclamó uno de los senadores evaluadores, pero el joven simplemente centró sus respuestas “en voy hacer un levantamiento de información”. Se basó en respuestas técnicas.

Enilda Ortiz Rodríguez también fue acusada de no plantear solución a un problema exclusivo planteado por un miembro de la comisión que afecta en su provincia y que utilizó el proceso evaluativo para tratar que los aspirantes le dieran respuesta a la exigencia de un elector en su comunidad: “Usted no me da respuesta a este problema, lo deja igual”, pero ella, respondió apegada a la ley lo que no satisfizo al senador, diciéndole que los problemas de registro civil se resuelven con voluntad política.