65 de edad y 44 de carrera: Los mejores años de Madonna, ‘’La Reina del Pop’’

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Desde sus humildes comienzos en Míchigan, Estados Unidos hasta convertirse en un ícono global, la trayectoria de 44 años de Madonna ha sido un viaje fascinante y constante de innovación, promoción y dominio de la cultura pop.

A lo largo de las décadas, esta artista multifacética ha desafiado las normas, redefinido la música y empoderado a generaciones enteras, dejando una marca indeleble en la historia de la música y la sociedad.

Nacida un día como hoy de 1958 como Madonna Louise Ciccone, desde temprana edad demostró un interés apasionado por la danza y la música.



Sin embargo, fue en la década de 1980 cuando se catapultó al estrellato con su álbum debut homónimo ‘’Madonna’’ que incluía éxitos como «Holiday», ‘’Everybody’’ y «Lucky Star».

Pero fue su siguiente disco, «Like a Virgin», el que la consolidó como una figura icónica y controvertida. El sencillo homónimo generó debates y conversaciones sobre feminismo, sexualidad y liberación.

‘’Me sorprendí por cómo reaccionó la gente ante ‘Like a Virgi’ porque cuando grabé esa canción, para mí, estaba cantando sobre cómo algo me hizo sentir de cierta manera, renovada y fresca, y todos pensaron que cantaba que ya no quería ser virgen. ¡Joder! No tiene nada que ver con lo que canté. ‘Like a Virgin’ fue siempre absolutamente ambigua’’, decía Madonna sobre esa canción.

Lo que siguió fue una serie de álbumes influyentes que exploraban diferentes géneros musicales y tendencias culturales. Desde el pop hasta el dance, el R&B y la electrónica, Madonna demostró su capacidad para adaptarse y evolucionar, siempre un paso adelante de la corriente musical. Álbumes como «True Blue», «Like a Prayer» y «Ray of Light» no solo dominaron las listas de éxitos, sino que también establecieron nuevos estándares para la producción musical y la expresión artística.

Pero la influencia de Madonna no se limitó a la música. Su estética visual, sus videos musicales innovadores y su estilo provocativo la convirtieron en un ícono de la moda y la cultura.



Desde el icónico corsé en su gira «Blond Ambition» hasta el traje de mariachi en «Don’t Cry for Me Argentina», su capacidad para sorprender y generar controversia la mantuvo en el centro de la atención mediática y cultural.

Madonna también ha utilizado su plataforma para abordar temas sociales y políticos, incluyendo el feminismo, los derechos LGBTQ+, el VIH/SIDA y el empoderamiento de las mujeres.

Su compromiso con estas causas, combinado con su música y estilo inconfundibles, la convirtió en una fuerza inspiradora para millones de seguidores en todo el mundo hasta el día de hoy.

Su corazón

Detrás del brillo y la energía arrolladora de la superestrella del pop Madonna, yace una historia de vida amorosa tan fascinante y enigmática como su propia carrera.

Madonna en su juventud tuvo muchos novios que también estaban relacionados con la música, pero para 1985 contrajo matrimonio con el actor Sean Penn con quien duró cuatro años.

Y luego, tuvo un segundo matrimonio junto a Guy Ritchie, el director británico con quien estuvo casada desde el 2000 hasta el 2008.

La maternidad

Madonna era muy radical con el tema de la maternidad debido a que lo asociaba constantemente con el sacrificio, el sufrimiento y, en última instancia, la muerte, y ella rechazaba todo eso y más aún teniendo como modelo a seguir a mujeres como Frida Kahlo, Martha Graham y Georgia O’keeffe.

“Cuando por fin fui madre, me quedé asombrada de lo arraigada que me sentía, pero también aturdida y confusa sobre cómo encontrar el equilibrio entre ser una buena madre y una artista inflexible”, habría contado Madonna en una entrevista.

Con el paso del tiempo, ‘’La Reina del Pop’’ se movió por la necesidad natural de la mujer y decidió tener sus hijos, dos biológicos y cuatro adoptivos; Lourdes León, Rocco Ritchie, David Banda, Mercy James y las gemelas Stella y Esther.

Legado

El legado de Madonna ha llegado a todos los rincones del mundo incluyendo a la República Dominicana por su acercamiento con Tokischa y su impacto también se extiende al mundo de la moda y el estilo por su gran capacidad para reinventarse.

Desde los corsés y las pulseras de crucifijos hasta las chaquetas de cuero y los estilos bohemios, su influencia en la moda es indiscutible y sigue siendo evidente en las pasarelas actuales.

En resumen, el legado de Madonna es una obra maestra multifacética que abarca la música, la moda, el activismo y la cultura popular en su conjunto.

