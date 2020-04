6 maneras para impulsar lo que queremos

La semana pasada comentaba sobre el momento idóneo para iniciar a construir eso que tienes en mente, para aportar al mundo eso que tanto hace falta pero por miedo no te has atrevido. Y no tuve dudas para decirte que ese momento es AHORA. Muchos te esperan, por favor no pierdas más tiempo.

Aquí te entrego 6 regalos para que el camino se te haga más alegre y conquistador.

Sé fiel a tus principios: si te disciplinas a ti mismo, otros no tendrán que disciplinarte. Sé firme como una roca cuando se trate de tus principios, así te ganarás el derecho de estar orgulloso y confiado de ti.



Vuélvete entusiasta: sin duda una idea mediocre que genera entusiasmo, llegará mucho más lejos que una gran idea que no inspire a nadie.

Aprende a manejar la relación problema-solución: tienes que entender que cada problema trae un regalo escondido. En el momento que haces ese cambio de mentalidad, le darás una cálida bienvenida a cualquier circunstancia. Te volverás un apoyador de pruebas.



Transmite el amor a los desafíos: la vida es un reto, acéptalo. Cuando evitamos los retos perdemos los beneficios que obtendremos en el camino a lograrlos. Como dice Thomas Szasz: ‘’Todo acto consciente de aprendizaje requiere de la voluntad que se tenga para afrontar algún sufrimiento’’.



Sé un optimista persistente: debemos reconocer las debilidades de toda situación para luego enfocarnos la mayor parte del tiempo en las fortalezas que vemos allí. Ese debe de ser nuestro enfoque.



Afronta los desacuerdos: analiza el valor que tiene lo que te están diciendo antes de que te enfoques si estás o no de acuerdo.

Estaré lista para verte brillar. ¡ADELANTE!

Escrito por Karla Patricia Zacarías Reinoso.

