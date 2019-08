Exdirigente NBA David Blatt anuncia que padece esclerosis múltiple

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El que fuese dirigente de los Cavaliers de Cleveland, David Blatt, ha comunicado mediante una carta difundida por su actual equipo, Olympiacos, que padece esclerosis múltiple. Pese a tal enfermedad, el entrenador estadounidense asegura que seguirá dirigiendo al equipo griego.

He aquí la transcripción íntegra de la misma:

A veces la vida te arroja cosas que, de hecho, llegan sin explicación, significado o razón. Estos momentos son los que te obligan a reconocer que tienes que tomar decisiones que prueban tu verdadero carácter. Hace unos meses me diagnosticaron PPMS (esclerosis múltiple primaria progresiva). Esta enfermedad tiene muchas formas y se manifiesta de diferentes maneras en cada persona. Se trata de una enfermedad del sistema inmunitario que puede, de muchas maneras, cambiar la calidad de tu vida y tu capacidad para realizar hasta las funciones más básicas que siempre te han parecido normales.

Cuando superé el susto inicial y el dolor de saber que cambiaría mi vida a partir de ahora, decidí que no iba a renunciar a nada. Simplemente iba a adaptarme y a encontrar nuevas fórmulas para continuar mi vida de la forma más natural posible. Lo primero que hice fue acudir a mi metodología de entrenamientos para resolver y superar mis dificultades. Mi proceso tiene tres pasos. 1) ¿Cuál es el problema? 2) ¿Por qué ha sucedido? 3) ¿Cómo lo arreglamos?

Bueno, el problema es PPMS, que en mi caso y edad se manifiesta principalmente con debilidad en las piernas. La fatiga, el equilibrio y la fuerza son problemas reales para mí. He comenzado un régimen específico para la fuerza y el equilibrio, así como ejercicios de natación y acuáticos, para mejorar mi acondicionamiento físico general y ayudar a mi flexibilidad y movimiento muscular. Intento ser más activo, incluso cuando se trata de movimientos simples, para evitar que los músculos se contraigan. Me reto a hacer funciones simples que sean fáciles para la mayoría pero que ahora son muy exigentes para mí. Trabajo y me pido más a mí mismo.

¿Por qué sucedió? La razón por la que uno sufre esta enfermedad es desconocida. Sin una causa o explicación específica, lo que queda es aceptar lo que es y centrarse en aprovechar al máximo los ‘recursos’ disponibles para mejorar la condición. Es fácil caer en la depresión y el letargo físico. Esta batalla es real, continua e interminable, ya que no hay cura para esta enfermedad; pero no es mortal. Hay personas que se enfrentas a desafíos mayores y tienen que pelear sus propias batallas. Todos deben tener coraje y determinación para no rendirse, avanzar y vivir una vida de la mejor calidad posible. Olvida el ‘por qué’ en este caso. No es una pregunta que tenga respuesta. Céntrate en el siguiente paso.

¿Cómo lo arreglamos? Trabajemos y tracemos un plan. Trabajamos duro todos los días. Mantenemos la cabeza en alto. Nos adaptamos, modificamos y buscamos formas de mejorar o mantener. Estamos entrenando. Encontramos personas que puedan compartirlo y a la vez ayudarnos. Somos honestos con nosotros mismos y con aquellos que se esfuerzan por estar cerca y comprender. Por supuesto no nos escondemos ni rehuimos la percepción de sensibilidad.

He sido bendecido con la ayuda de personas buenas a las que quiero. Aquellos que me ayudan y que entienden que aunque a veces me muestre un poco diferente, sigo siendo la misma persona. Y de hecho no me dejan olvidarlo incluso cuando estoy algo desanimado. La autocompasión no hace más que fomentar y alentar un camino descendente que hace más difícil levantarse.

Soy entrenador y mi trabajo es liderar, enseñar e inspirar a mucha gente. No ser tan ágil o activo no afecta mi capacidad para hacer las cosas que debo. Soy afortunado. Tengo excelentes médicos, entrenadores, fisioterapeutas y administradores que aceptan mis disfunciones y me ayudan a enfrentarlas y superarlas. ¿Cómo podría quejarme? Ni puedo y no lo haré. Sería un esfuerzo desperdiciado, y si bien le pido a los jugadores y al personal que den la mejor versión de sí mismos, de igual manera debo pedirme y exigirme tomar el mismo camino.

El gran John Wooden dijo una vez: ‘Las cosas van mejor para aquellas personas que aprovechan al máximo esas mismas cosas. Mi situación no es un paseo, pero muchos lo tienen más difícil. Es mi responsabilidad ser un ejemplo para todos y continuar viviendo la vida de la mejor manera posible; y nunca, nunca, ceder o rendirse.

Esas son las palabras de David Blatt, quien tuvo un fugaz paso como entrenador jefe de la NBA antes de regresar a Europa, donde desde 2018 dirige a Olympiacos. En su palmarés se encuentran el Eurobasket de 2007, la Euroliga de 2014 y la EuroCup de 2018, entre otros galardones.

