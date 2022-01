50+1 preocupa PRM; los números no dan y por eso sonsacan oposición, según peledeista

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Glenn Davis, calificó como una desesperación del partido oficial promover una reforma constitucional con la intención de eliminar el 50+1 para las elecciones.

Dijo, que esta es una muestra más de la falta de sinceridad de los que dirigen los destinos del país, quienes hasta hace poco se habrían mostrado a favor de una modificación a la Constitución, para temas que en nada tenían que ver con el ámbito electoral.

“No me sorprende que se quiera colar este tema por debajo de la mesa, pues en los números que he visto, el PRM se mueve del 35 al 37 porciento, nunca ha estado por encima de ahí. Es de entender, que no quieran correr el riesgo de ir a unos comicios que los obligue a obtener el 50+1 de los votos”, sostuvo el dirigente peledeista.

El también periodista se refirió a este tema, al comentar, en el programa “El Nuevo Diario AM”, las recientes declaraciones de la directora de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), Milagros Ortiz Bosch, diciendo que el 50+1 distorsiona la democracia y crea corrupción.

El Nuevo Diario AM se transmite de lunes a viernes de 8:00 a 9:00 de la mañana por la plataforma El Nuevo Diario TV, bajo la conducción de Rafael Zapata, Enrique Mota, Glenn Davis y Julia Muñiz.

“Ya entendemos porqué el Gobierno tiene meses que no habla de las estadísticas que manejan semanalmente, pues como los números no dan, por eso andan sonsacando de múltiples maneras a los alcaldes, regidores y diputados del PLD y varios partidos minoritarios”, añadió.

Finalmente, recomendó al Partido Revolucionario Moderno (PRM) a no perder su tiempo con ese tema y a enfocarse en resolver los principales problemas que atraviesa el país y poder así mejorar su calificación, para cuando según este, les toque entregar el poder en el 2024.

Relacionado