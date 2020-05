5 de julio: la fiesta popular

Todo tenemos que librar batallas en nuestras vidas. Pero cuando eres un luchador a toda prueba, no importa de qué lado del ring estarás, no importa cual esquina, no importa el valor de tu adversario y mucho menos importa, si algunos no creen en tí. Sólo sabes: que estás listo para el combate, listo para dar lo mejor de tí, listo para pelear con todas tus fuerzas, listo para vencer sin importar las circunstancias y listo para hacer posible, lo que parecía imposible. Dijo Muhammad Ali “imposible no es un hecho, es solo una opinión”.

Por eso cuando eres un luchador a toda prueba, no importa el número, no importa donde te encasillan, no importa si algunos dudan, solo debes saber que eres un luchador imparable, un luchador al que han querido mutilar, un luchador al que han golpeado ferozmente; pero que siempre, siempre sabe levantarse y permanecer firme ante el reto.

Así es el PRD, un gladiador que no teme, no claudica y no se rinde. La causa que impulsa este veterano es más grande que él, es un legado que trasciende sus propios intereses, y un pacto ideológico fundido en el fuego de su jacho que lo mantiene inquebrantable tras la meta, “Primero la Gente”.

En procura de restar tensión a esta situación sanitaria que nos afecta en pleno proceso electoral, y al margen de las flagrantes violaciones de derechos constitucionales conculcados tanto en la decisiones del TSA, como en la resolución JCE, nos hace como partido, poner un lado nuestros intereses particulares y postergar las acciones legales, en aras de presentarnos al próximo torneo electoral en estas circunstancias, en bien del interés colectivo.

En las elecciones de marzo, demostramos que somos la tercera fuerza política según los datos de la propia junta, y lo volveremos a demostrar.

Marcharemos cargados de fe, daremos el paso al frente sin importar la casilla. Porque el 5 de julio, no solo se celebran las elecciones presidenciales, ese día nos convoca una causa país. Ese día con el favor de Dios, decidiremos continuar el trayecto de progreso que lleva nuestra República, ese que garantiza que se van hacer más hospitales, más carreteras, y se van a dotar de más oportunidades a todos los dominicanos.

Así que a los perredeista o simpatizante les digo, que nada los distraiga, recuerden lo que dice nuestro candidato presidencial Gonzalo “el que esta ganao, no pelea”. El 5 de julio la fiesta popular será doble, por la victoria electoral y para el PRD por la conmemoración de su llegada a República Dominicana.

La hora y el día ya estan fijados, a los opositores que se preparen para saborear el polvo de la derrota, otra vez.

Por: Juan Santos

Abogado, catedrático y político

Juandejesus.santos@hotmail.com

@JuanSantosRD

Sobre el autor: Viceministro de la Juventud

Presidente de @VotaBlancoXGonzalo

