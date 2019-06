El aficionado que empujó a Lowry es accionista de los Warriors

Comparte esta noticia

La franquicia de Oakland ha anunciado que Mark Stevens (propietario minoritario) no asistirá a más partidos en lo que resta de Finales

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- De aficionado anónimo a accionista minoritario de Golden State Warriors. Ese es el recorrido que ha hecho Mark Stevens desde que anoche se convirtiese en triste protagonista del tercer partido de las Finales. Stevens, quien al principio no fue identificado por casi nadie, empujó durante el último cuarto del encuentro a Kyle Lowry, quien segundos antes había caído a su lado al intentar evitar que un balón se marchase fuera.

Mark Stevens, desconocido para el gran público, es propietario minoritario del equipo desde 2013, año en el que Vivek Ranadivé compró parte de los Sacramento Kings y se vio obligado a vender la que poseía en los Warriors. En aquel momento, el presidente ejecutivo de los Warriors, Peter Guber, elogió la llegada de Stevens como accionista. “Mark demostrará ser un gran activo para nuestra organización mientras nos esforzamos por convertirnos en una de las franquicias modelo en el deporte profesional”.

El cambio de perfil es importante. Kyle Lowry comentó tras el choque lo importante que son los aficionados, pero a su vez dejó claro que esperaba que los expulsarán de las canchas de la NBA para siempre. Ahora no es un fan más, sino uno de los propietarios de Golden State. La franquicia, tras ver como el nombre del miembro del equipo salía a la luz ha emitido un comunicado en el que ha confirmado que se trata de Mark Stevens y que éste no estará en los demás partidos de las Finales. No se ha comentado sobre una expulsión vitalicia.

“El comportamiento que tuvo anoche el señor Stevens no refleja los altos estándares de los que esperamos ser ejemplo como organización. Estamos extremadamente decepcionados con sus acciones y, junto con el señor Stevens, ofrecemos nuestras más sinceras disculpas a Kyle Lowry y a la organización de los Toronto Raptors por esta desafortunada mala conducta. No hay lugar para tal interacción entre los aficionados, o quien sea, y los jugadores en un pabellón de la NBA. El señor Stevens no asistirá a ninguno de los juegos restantes de las Finales de la NBA 2019”, reza el comunicado.

En todos los partidos de las Finales hay una tensión especial, pero como dice Lowry, incluso en ese caso no hay sitio para un comportamiento así, y mucho menos si el involucrado es alguien perteneciente al organigrama de uno de los equipos. Además, y como se pudo ver en las imágenes, Stevens empuja a Lowry sin una razón aparente, ya que ni siquiera cae encima suya, sino unos dos asientos a la izquierda.

Investigación de la NBA

Como era de esperar, la respuesta de la NBA ha sido tan rápida como tajante. La Liga ha prohibido a Mark Stevens acudir a cualquier partido de la NBA mientras la investigación continúe su curso. Así lo ha expresado a través de Mike Bass, portavoz de la competición. “La conducta de Mark Stevens anoche va más allá de lo inaceptable y no tiene cabida en nuestra liga”. Esta determinación se une a la comunicada anteriormente por los Warriors, que además de impedir la entrada de Stevens en el resto de las Finales, le ha apartado de todas las actividades del equipo.

Asociación de Jugadores

Con una investigación de la NBA en curso, la Asociación de Jugadores ha querido recalcar su total apoyo a Lowry, a la vez que deja claro que el hecho de que el incidente sea con un miembro de un equipo no hace que esperen una respuesta diferente.

“Estamos siguiendo de cerca la investigación continua de los Warriors y la Liga sobre este asunto y esperamos ansiosamente sus conclusiones y respuesta. La Asociación de Jugadores ha expresado previamente su apoyo a la política de tolerancia cero con respecto a los ataques tanto verbales como físicos contra jugadores. El hecho de que Stevens sea parte de la propiedad del equipo no altera esta visión”, reza el comunicado de la Asociación de Jugadores.

