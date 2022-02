4,000 trabajadores de Nueva York, incluyendo policías, enfrentan despidos por no estar vacunados

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- Casi 4,000 empleados municipales de NYC aún no vacunados anti COVID, incluidos policías y bomberos, podrían perder sus trabajos si no se inmunizan contra el coronavirus para fines de la próxima semana.

El gobierno del nuevo alcalde Eric Adams consignó cartas a los trabajadores afectados esta semana informándoles que tienen hasta el 11 de febrero para vacunarse.

Hablando en el Ayuntamiento el lunes, Adams dijo que el ultimátum es sobre seguridad y argumentó que los empleados de la ciudad han tenido suficiente tiempo para cumplir con el mandato de vacunación de la fuerza laboral municipal, que entró en vigencia el 1 de noviembre.

“La seguridad no es sólo parar la bala, un cuchillo o algún otro elemento. La seguridad es COVID. El COVID está cobrando vidas”, afirmó el alcalde, antes de agregar que “debe haber reglas, y debemos seguirlas. La regla es vacunarse si es un empleado de la ciudad”.

De acuerdo al periódico El Diario Nueva York, los aproximadamente 4,000 trabajadores en riesgo de ser despedidos se dividen en dos categorías, según datos proporcionados por el Ayuntamiento.

La primera categoría comprende alrededor de 1,000 trabajadores contratados después del 2 de agosto, cuando el entonces alcalde Bill de Blasio anunció por primera vez el mandato municipal, y que a la fecha aún no han presentado prueba de haber recibido una segunda dosis de vacuna. Los casi 3,000 restantes no están vacunados y han estado de licencia sin goce de sueldo desde el 1 de noviembre sin optar por recibir los beneficios de salud proporcionados por la ciudad.

Los trabajadores no vacunados que han estado de licencia pero eligieron obtener un seguro médico respaldado por la ciudad no se ven afectados por la fecha límite de la próxima semana y pueden permanecer en su estado de empleo no remunerado al menos hasta el 30 de junio, según el Ayuntamiento. No estaba claro de inmediato cuántos trabajadores hay en esa categoría, acotó Daily News.

Tampoco estaba claro para qué agencias trabajan los 4,000 empleados ahora en riesgo. Sin embargo, en una pista potencial, ningún sindicato de NYPD, FDNY o del Departamento de Corrección (DOC) llegó a acuerdos con la alcaldía que habrían permitido a sus miembros optar por mantener sus beneficios de salud mientras disfrutaban de licencias no remuneradas relacionadas con las vacunas.

Mientras tanto, la policía de Nueva York y el DOC tienen las tasas de vacunación más bajas de todas las agencias municipales, ambas con 88% al 26 de enero, según datos de la ciudad. El FDNY tiene una tasa ligeramente mejor, ya que el 95% de sus miembros habían recibido al menos una inyección para la misma fecha.

En diciembre la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, decretó que producir o usar una tarjeta falsa de vacunación contra el coronavirus era un delito estatal, además de federal, añadiendo otra opción para enjuiciar a los usuarios y proveedores de esos documentos fraudulentos.

