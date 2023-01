40 mil inmigrantes han llegado a NYC desde la primavera; hay cientos de dominicanos

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- El alcalde de Nueva York, Erick Adams, informó que desde la primavera pasada han llegado a la urbe 40 mil inmigrantes en busca de asilo, calificando la situación de crisis porque no cuenta con los recursos necesarios para atender la situación.

En los últimos meses miles de dominicanos se han integrado a la “vuelta por Centroamérica” para llegar a EUA, notándose la presencia masiva de ellos en vecindarios con presencia mayoritaria de sus connacionales; en el Alto Manhattan en NY, Paterson en Nueva Jersey, y Lawrence en Massachusetts, entre otros, sin que la mayoría haya podido conseguir trabajo.

La ciudad se encuentra en una crisis de personas solicitando asilo que quieren trabajar y ser autosuficientes, pero no están autorizadas por eso la importancia de guiarlos por el complicado proceso, sostuvo.

“Nueva York se ve abrumada y desbordada por los miles de solicitantes de asilo que han sido enviados en autobuses desde Texas”, dijo Adams.

El abogado de inmigración Luis Gómez Alfaro sostiene: “Migración no puede aprobar algo que no se envía, y nos hemos dado cuenta de que la mayoría de los inmigrantes no han presentado ni una solicitud de asilo ni han presentado una solicitud de trabajo”, expresa.

“Todos quieren, pero no conocen los pasos y no tienen acceso de representación legal que les ayude a entregar estos documentos”, precisa.

Según el gobierno, en la última semana se recibieron más de 3 mil solicitantes de asilo, 835 de ellos en un solo día, poniendo al límite los recursos públicos, según cifras oficiales.

El portal del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), agencia del Departamento de Seguridad Nacional (NSA) que administra el sistema de naturalización e inmigración del país, especifica que:

“Cada año vienen personas a territorio estadounidense en busca de protección y/o asilo porque han sufrido persecución o tienen temor de que sufrirán persecución por su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social en particular, opinión política, además, la solicitud es si está físicamente presente en USA y no es ciudadano estadounidense”.

