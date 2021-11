Hermanos y amigos, que el Dios verdadero (Padre, Hijo y Espíritu Santo) les bendiga a todos, Mateo 28:19, en esta oportunidad expondremos el tema: “4 razones bíblicas por las cuales el Señor Jesucristo no ha venido”, esperando les sea de enseñanza, información y edificación.

Bien, comenzamos diciendo que el Señor Jesucristo prometió volver por sus discípulos de manera sobrenatural y llevarlos un día a la patria celestial transformados físicamente en seres eternos espirituales y angelicales, excluyendo a aquellos que no lo esperan y no le han aceptado con su Salvador y Señor, según citas bíblicas que transcribimos: “Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis”, Juan 14:3.

“Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras”, 1ra. Tesalonicenses 4:16 al 18.

“He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad”, 1ra. Corintios 15:51 al 53.

Hermanos y amigos, aclarado que Cristo prometió volver un día y el Nuevo Testamento registra más de 800 citas bíblicas que confirman en retorno del Señor Jesucristo a la tierra a eliminar el libre albedrio y recompensar a cada uno de acuerdo a nuestra conducta para con él y nuestros semejantes. Alábalo si puede…

Por otro lado, el asunto es que hay razones bíblicas que explican porque el Señor Jesucristo no ha venido todavía, desde luego no viene sólo, en virtud de que él es un rey y tiene ejército angelical y no es a unas vacaciones a la que viene, sino arreglar lo que le pertenece. ¿Cree usted que lo dice la Biblia? Mateo 25:31 al 46.

En primer lugar, la Biblia dice que Cristo no ha venido porque es paciente, esto indica no está desesperado, está esperando, qué, un cambio de conducta en los seres humanos y dando oportunidad antes de él venir, porque sabe que podría afectar negativamente a muchos, si no están preparados para verlo personalmente, porque caminaron en enemistad para con Dios.

En segundo lugar, el Señor Jesucristo no ha venido dice la Biblia, porque no quiere que ninguna persona se pierda (condenación eterna) porque hay perdición, y nos quisiera evitar este dolor por la eternidad al no haber hecho la voluntad de Dios, aceptándolo como Salvador y Señor de nuestra vida.

En tercer lugar, el Señor Jesucristo no ha venido porque quiere que todos procedan al arrepentimiento porque sin arrepentimiento no hay perdón ni salvación eterna, está dando oportunidad a la humanidad completa, no importando su posición, social, política, económica, racial, etc., etc. Estas razones se encuentran registradas en la siguiente cita bíblica: “El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, (su retorno) sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento”, 2da. Pedro 3:9

En cuanto lugar, la biblia registra que el Señor Jesucristo no ha venido porque hay un plan divino y todo tiene su tiempo en Dios, de acuerdo a la agenda que tiene que cumplirse y ejecutarse, entre ellas están el cumplimiento de todas las señales que él predicó estando en la tierra en carne y usted las ha oído mencionar. También la predicación completa a toda la humanidad determinada por Dios del Eevangelio de su Hijo Jesucristo y en la generación que él tiene considerado pertinente. Adora.

¿Piensa usted que Cristo no viene na’? ¿No irá a cumplir el Señor su palabra de retornar a gobernar y por consiguiente recompensar a sus seguidores y contrarios? ¿Cree usted que el Señor Jesucristo debe desesperarse y venir ahora para que muchos que no se han preparado se pierdan? ¿A qué piensa que estará dedicado usted cuando llegue el día del retorno del Hijo de Dios? ¿Se ha arrepentido y convertido al Hijo de Dios para estar apto para el retorno del Señor? ¿Sabía usted que si Cristo no viene puede mandarlo a buscar por adelantado como les ha pasado a muchos con la muerte?

Concluyendo, cuando el Señor Jesucristo venga, muchas personas estarán practicando cuantas clases de pecados que Dios ha prohibido en los diez mandamientos y otros mandamientos que registra la Biblia que nos separan de un Dios Santo, contrario a la corrupción y la contaminación y que nadie ha de dañar el reino de los Cielos, pero también encontrará un número de personas ocupados en su voluntad y procurando vivir de acuerdo a sus enseñanzas, aunque sea minoría. ¿En qué grupo se ubicará usted? De todas maneras el día y la hora nadie lo sabe, pero el día y la hora existe y Dios sabe cuándo ha de ocurrir este hecho tan trascendental que marcará la eternidad de todas las personas.

Así que, estas son cuatro causas o razones bíblicas por las cuales el Señor Jesucristo no ha retornado a la tierra, después que él mismo prometió volver, pero de que viene, viene, no hay quien lo impida, claro lo pueden intentar.

¿Vuelve o no vuelve?

Que el Señor les bendiga y nos ayude a todos…

Nota: De usted sentir el toque del Señor mediante estos mensajes bíblicos le recomiendo cuatro tres pasos: 1.- Visitar una iglesia bíblica, evangélica o pentecostal; 2.- Ponga su emisora cristiana, 1,200 a.m., 1330 a.m., 1440 a.m.; 3. Lea 1 o 2 capítulos diarios de la Biblia; 4.- Ore a Dios el Padre en el nombre de Jesús todos los días con sus propias palabras y su forma sincera de comunicarse…

Por Miguel de J. Ramírez P.

