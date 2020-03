27 videojuegos gratis para no aburrirse en la cuarentena

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Millones de personas en todo el mundo han tenido que ser sometidas a cuarentena en sus hogares como forma de combatir la expansión del coronavirus, sin actividades sociales para divertirse entre grupos.

La tecnología es un aliado en esta crisis, ya que los individuos y familias, en parte de esos países, cuentan con internet para estar comunicado, informado y hasta entretenerse con diversas opciones como son los videojuegos.

Pensando en esas personas que estarán semanas en sus hogares, la tienda Good Old Games (GOG) creó una sección en su página llamada “Stay at home”, en la que ha puesto al servicio de la comunidad 27 juegos que se pueden descargar totalmente gratis, estos son:

Akalabeth: World of Doom

Beneath a Steel Sky

Bio Menace

Builders of Egypt: Prologue

CAYNE

Doomdark’s Revenge

Eschalon: Book I

Flight of the Amazon Queen

GWENT: The Witcher Card Game

Hello Neighbor Alpha Versión

Jill of the Jungle: The Complete Trilogy

Legend of Keepers: Prologue

Lure of the Temptress

Overload – Playable Teaser

POSTAL: Classic and Uncut

Sang-Froid: Tales of Werewolves

Shadow Warrior Classic Complete

Stargunner

Sunrider: Mask of Arcadius

Teenagent

The Lords of Midnight

Treasure Adventure Game

Tyrian 2000

Ultima 4: Quest of the Avatar

Ultima Worlds of Adventure 2

Martian Dreams

Worlds of Ultima: The Savage Empire

