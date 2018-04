Joe Veras con 22 años de carrera permanente en el gusto popular

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- El reconocido bachatero dominicano Joe Veras, con 22 años de carrera artística permanente en el gusto popular, no solo de los quisqueyanos, sino de los procedentes de Centro, Suramérica y Europa.

El cantautor, con más de 100 éxitos, la mayoría de su autoría, con temas como “Que Se Mueran de Envidia”, “El Molde”, “La Pared”, “Inténtalo Tu”, “El Cuchicheo” y “El Hombre de Tu Vida”, permanecen en el gusto popular a nivel mundial.

Actualmente se mantiene de gira por más de 30 ciudades de Estados Unidos, entre ellas NY, Nueva Jersey, Connecticut, Pensilvania, Washington DC. Maryland, Boston y Providencia, garantizando un lleno total en cada presentación.

En sus 22 años ha tocado más de 2,500 fiestas, deleitando a millones de personas a nivel mundial, incluyendo varios países de Europa, ciudades de EEUU, Canadá, Puerto Rico, Islas del Caribe y Vírgenes, Venezuela y Colombia, entre otros.

Asimismo contrató los servicios de Global Marketing USA, una empresa americana para el mercadeo y trabajo de su imagen.

Fue nominado a los Premios Soberanos por su más reciente producción musical “Me Embriago de Ti” y la semana pasada recibió el máximo galardón durante la ceremonia de entrega de los “USA Music 2018”, celebrados en la Gran Manzana.

Veras agradeció la gran aceptación que ha tenido su nueva producción “Me embriago de ti”, y a los Premios Soberanos por la nominación en el 2017.

Dice que para escribir se motiva porque no tiene un patrón, es innato, le nace una idea y la comienza a trabajar y ver el gusto en la gente. Admira a bachateros como Frank Reyes, Zacarías Ferreira, Anthony Santos y Elvys Martínez, entre otros contemporáneos.

Pero admira con mucho más respeto y reverencia a Luis Segura, José Manuel Calderón y Eladio Romero Santos, los cuales son fuentes de inspiración “porque ellos se forjaron para hacer que nosotros estemos hoy donde estamos”.

Recuerda que en esos tiempo que ellos prevalecían, el género era muy repudiado y tratado en forma despectiva, para tratar de que ese tipo de música no prosperara, “pero ha sido un “ciclón” que nadie ha podido quitar y miren donde está la bachata hoy en día, gracias a ellos. Yo personalmente me quito el sombrero y me le hinco”.

