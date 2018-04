Acusan a federal dominicano de sobornos a turco preso por violar sanciones de Irán

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._Víctor Casado, un carcelero asignado al Centro Metropolitano de Corrección (MCC) en el Bajo Manhattan, de 35 años de edad, fue arrestado por agentes del FBI y acusado en la Corte Federal del Distrito Sur de aceptarle sobornos al millonario turco-iraní, Reza Zarrab, un zar del comercio mundial de oro, preso por violar las sanciones económicas de Estados Unidos a Irán.

Zarrab, habría enviado a Irán más de mil millones de dólares, por lo que fue encarcelado y se le rechazó una propuesta de prisión domiciliaria con vigilancia de GPS y custodia las 24 horas, cuyos costos serían cubiertos por él.

Casado, quien fue contratado en 2012 como guardia federal de corrección, habría exigido a Zarrab una suma de dinero, para proporcionarle un celular, alcohol y otros artículos en la celda, dijeron los fiscales federales en un comunicado.

La fiscalía se limitó a decir que hay tres presos implicados en los sobornos, a quienes no identificó por sus nombres, pero un informante le dijo al The New York Times que Zarrab, quien se declaró culpable el otoño pasado y ha ayudado a los fiscales federales en la investigación, es uno de los reclusos favorecidos por Casado.

Zarrab fue arrestado en marzo de 2016, y recluido en el MCC hasta mediados del año pasado, dijeron las autoridades. Todos los pagos ocurrieron antes de que se declarara culpable, y admitió haber pagado los sobornos como parte de su mala conducta. Pero solo se ofrecieron algunos detalles sobre el esquema de soborno en ese momento.

Casado, residente en El Bronx, fue acusado de soborno, fraude de servicios honestos y otros cargos. Había estado empleado como oficial correccional en el MCC desde 2012.

Los fiscales alegan que Zarrab, citado en el documento como “Preso #1”, supo a fines de 2016 de otro preso que Casado quería darle su número de teléfono. A Zarrab también le dijeron que debería pagarle a Casado entre $5,000 y $10,000, dependiendo de lo que quisiera tener en la celda.

“Razonando que podría ser útil tener a un guardia de su lado en la prisión, Zarrab ordenó a uno de sus abogados turcos que le pagara $5,000 a Casado. Los socios extranjeros de Zarrab le enviaron el dinero al abogado, que se lo entregó a Casado”, según establece el expediente.

El abogado no ha sido identificado, pero cuando. Zarrab declaró en diciembre como testigo del Gobierno en el juicio al banquero turco Mehmet Hakan Atilla, quien también fue acusado de violar las sanciones a Irán, dijo brevemente el uso de una abogada turca para pagar los sobornos.

Durante los próximos meses, Zarrab hizo dos o tres pagos adicionales a Casado.

A cambio de los sobornos, Casado en más de cinco ocasiones introdujo de contrabando alcohol en la cárcel para Zarrab en botellas de agua de plástico.

El expediente dice que Casado también le pidió a Zarrab $25,000 para ayudar a uno de de sus familiares en la República Dominicana, y que le dio $15,000 en efectivo.

Zarrab también usó regularmente a Casado para pasar de contrabando un teléfono celular a la cárcel para su uso.

El abogado de Zarrab le entregó el teléfono a Casado, quien al comienzo de su turno, se lo dio a otro recluso, que luego se lo pasó a Zarrab, según el expediente.

Un tercer recluso cargaba el celular y lo devolvían a Casado a través del segundo recluso, al final del turno del oficial dominicano.

