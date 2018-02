Carlos Peña: Comité Político del PLD nunca se ha reunido para resolver un problema nacional

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO NORTE.- El aspirante a la nominación presidencial Carlos Peña afirmó que el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) no ha emitido ni una sola resolución para resolver algún problema nacional, por lo que no ve sentido en que se reúna, como han pedido dirigentes de esa organización política recientemente.

Peña, miembro del Comité Central de ese partido, indicó que solo estaría de acuerdo con el encuentro si fuera para abordar problemas que afectan al país, como el de la “intención malsana” de explotar las minas del proyecto Romero, ubicado donde nacen las aguas del río San Juan, en la provincia sureña que lleva el mismo nombre.

A juicio del también exlegislador de la República, las reuniones del Comité Político de su partido en la última década y media solo han servido para que la cúpula de ese partido gaste parte de los 14 millones de pesos que recibe cada mes del presupuesto general del Estado, dinero al que entiende que deben renunciar.

El presidente de la corriente de pensamiento Generación de Servidores se refirió al tema durante una actividad en el sector Sabana Perdida, del municipio Santo Domingo Norte, donde juramentó decenas de dirigentes de otros partidos que pasaron a apoyar su proyecto presidencial.

“Menciónenme cuándo después de una reunión del Comité Político salió una resolución resolviendo un problema nacional. Yo no la conozco, y tengo los dientes en este tema desde cuando las decisiones el Comité Política no eran vinculantes al Estado”, externó Peña.

De igual manera, el también comunicador calificó de “molestia” que parte de los partidos de oposición y organizaciones de la sociedad civil entiendan que hay problemas nacionales que no se han resuelto porque no se ha reunido ese organismo peledeísta al que, entre otros funcionarios, pertenecen el presidente de la República y el presidente del Senado.

Peña indicó que, salvo algunos casos, los miembros del Comité Político peledeísta han renunciado a su rol político y se han convertido en vasallos, cuya sobrevivencia está vinculada a ser favorecidos con un decreto.

“Que no se reúnan nada, si no van a tratar el tema, por ejemplo, de los malsanos deseos de aquellos que quieren destruir las lomas de San Juan. Que se pronuncien en el Comité Político. Que me digan que es a eso y yo les pago la picadera de ese día”, manifestó.

