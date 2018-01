Dominicano Iván Camilo se destaca en serie de HBO

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El actor dominicano radicado en New York, Iván Camilo, empezó el 2018 con grandes éxitos, que incluyen varios proyectos internacionales, entre los que se destaca su reciente estreno en la serie “High Maintenance”, de la cadena HBO.

“Para esta proyecto tuve la oportunidad de interpretar a “Luis”, un joven padre que como muchos inmigrantes, hace lo imposible para sostener a su familia, trabajando largas horas y recogiendo a su hijo de 3 años de madrugada”, amplió Iván sobre su rol.

Algo muy interesante es que el papel de su hijo en la serie, fue interpretado por su verdadero hijo, Maximiliano Camilo, quien parecía haber hecho este trabajo desde siempre, asumiendo con mucha seriedad las indicaciones de sus directores.

“Mi pecho se infla de orgullo. Verlo en pantalla fue el mejor regalo de estos 32 años en mi carrera actoral”, dijo emocionado el actor.

Iván, además, participó recientemente en la última temporada de la serie de la cadena CBS, “Blue Bloods”, donde interpretó a “Manuel”, un hombre que se ve en una situación de peligro cuando su esposa da a luz de forma inesperada, y es asistida por Will Estes (Jamie Reagan) y Vanessa Ray (Eddie Janko). Para este trabajo el actor fue dirigido por David Barrett, reconocido por proyectos como: Star Trek, Arrow, The Mentalist, Nikita, NCIS, entre otros.

“Cuando llegas al set de producciones como estas, puedes dejarte impresionar por la trayectoria del show, actores o directores, en este caso trabajar con David Barrett, fue un experiencia de aprendizaje. Pensé que iba a ser más rígido el proceso, y no lo fue en lo absoluto. El director toma todo el tiempo necesario para depurar los personajes en ensayo previo, para perfeccionar cada detalle”, dijo Iván.

El actor, además, juega con el personaje central masculino en la cinta “Under My Nails”, ganadora como mejor película en el New York Latino Film Festival, y que se presenta actualmente en HBO Latino.

En el cine local, Iván se prepara para estrenos como: “La Barbería”, “El Fantasma de Mi Novia” y “Sanky Panky 3”, películas donde tiene participaciones importantes.

“Me siento bendecido con estas oportunidades, y tengo la certeza de que este 2018 será un año de éxito para mí y todos mis colegas en la industria del cine”, concluyó Camilo.

Más sobre Iván:

A la edad de 9 años inicia sus estudios de teatro en los Talleres Infantiles de Bellas Artes, República Dominicana. Graduado también de la Escuela de Arte Dramático de Bellas Artes, República Dominicana. En 1996 ingresa a la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras, donde obtiene el grado de Bachillerato en Teatro y Educación. También cuenta con una educación en Ballet Clásico y Danza Moderna.

Participó en obras de teatro como: La Barbería (Off Broadway), Barceló con Hielo, Don Quijote, Lorca Con Un Vestido Verde, La Fiesta Del Chivo, Escrito y Sellado, Doña Rosita La Soltera, Salomé, El León en Invierno, El Mago de Oz, Los Aristogatos, La Bella y La Bestia, La Charca, Carmen, Arlequín Servidor de Dos Amos, Fuenteovejuna, La Caída de Trujillo, entre otras.

Sus créditos cinematográficos incluyen: Sanky Panky 3, El Fantasma de mi Novia, El Último Caso del Detective Prado, Debajo de las Piedras, Cimarrón, Sudor Amargo, Bala Perdida, El Nacimiento, Dile Que La Quiero, La Jaula, No Me Visites, El Cocodrilo Asesino, An Ornament Of Faith, El Pelotudo, Clasificados, Utopía, To Kill a Roach, The Round Trip, Cayo, The Stockroom y Under My Nails. Esta última ganadora como mejor película en el New York Latino Film Festival, donde Iván juega con el personaje central masculino. Se presenta actualmente en HBO Latino.

Algunos créditos en la Televisión incluyen: Serie El Don (Por Telemicro), Escándalos (por Telemundo Internacional), The Night Of, (HBO), High Maintenance (HBO), Blue Bloods (CBS).

Su voz puede ser escuchada en el mercado estadounidense para compañías como: Hilton Hotel, McDonald’s, Subway restaurantes, AT&T, Lotería de Nueva York, Open Mobile, Coors Light, Pepsi, Little Caesars Pizzería, Disney World, entre otros.

Ganador del premio como mejor actor principal y secundario: HOLA 2006, 2007, del premio ACE 2009 y Durícimos Award 2011.

