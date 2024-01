(VIDEO) Los Nuggets acaban la racha de los Celtics de 20 victorias en casa

EL NUEVO DIARIO, BOSTON, EE.UU.- El equipo más en forma en la NBA, los Celtics (32-10), perdió el viernes en Boston ante los últimos campeones de la NBA, los Denver Nuggets (29-14), y terminó con su histórica racha de 20 victorias en casa, informó este sábado la prensa local.

Los Celtics se rindieron en casa, donde habían sellado el mejor arranque de su gloriosa historia y donde llevaban 27 victorias consecutivas entre la presente y la anterior temporada.

El máximo anotador del partido fue Jamal Murray, con 35 puntos, 8 rebotes y una asistencia. El pívot serbio Nikola Jokic hizo el doble doble de 34 tantos, 12 recuperaciones y 9 pases ganadores. Michael Porter Jr ayudó con 13 puntos y 8 rebotes.

Celtics played a lot of good defense in the second quarter but even a momentary pause can hurt. Jamal Murray and Nikola Jokic were heavy on the two-man game this quarter and Murray caught Brown off guard with this hard cut into the handoff. He's such a versatile scorer pic.twitter.com/AXdv7yYxjg

— Ethan Fuller (@ethman43) January 20, 2024