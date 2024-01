Djokovic: “Me empiezo a sentir mejor de juego y de físico”

El serbio Novak Djokovic . Fuente externa.

EL NUEVO DIARIO, MELBOURNE, AUSTRALIA.- El serbio Novak Djokovic (n.1) comentó que se empieza a sentir mejor con su juego y su físico después de superar al argentino Tomás Martin Etcheverry (30) en la tercera ronda del Abierto de Australia.

“He jugado mejor que en las primeras dos rondas, eso es un cambio positivo. Me empiezo a sentir mejor de juego y de físico”, comentó un Djokovic que se enfrentará en la siguiente ronda al francés Adrian Mannarino (20), después de que se impusiera al estadounidense Ben Shelton (16) en cinco sets.

“No me he hecho el test COVID porque es un proceso vírico normal. Ahora ya está en la última fase”, explicó sobre el cuadro vírico que atravesó en los últimos días.

“Nunca me faltó respeto por nadie. Ya he nombrado a uno, no sé a quién le gustaba más o menos”, dijo el balcánico que volverá a saltar a la pista Rod Laver Arena este domingo.

Djokovic mantiene un cara a cara positivo de 4-0 frente al galo Mannarino.

