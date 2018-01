El director de la CIA dice que Rusia no disminuye su actividad subversiva

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LONDRES.- El director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense, Mike Pompeo, dijo a la cadena BBC que Rusia es aún un adversario y que ese país no ha disminuido su actividad subversiva en Europa y EEUU.

“No he visto una disminución significativa en su actividad”, afirmó Pompeo, que vislumbra un intento de Moscú para interferir en las próximas elecciones legislativas de noviembre en EEUU.

El director de la CIA dijo estar seguro de que el Kremlin “seguirá” con esta injerencia pero recalcó que su país tendrá “unas elecciones libres y justas” en noviembre.

“Los contrarrestaremos de una forma suficientemente sólida para que el impacto que tengan en nuestra elección no sea grande”, agregó Pompeo sobre la actividad de Moscú.

La presunta intervención de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016 en EEUU ha llevado a la apertura de una investigación del fiscal especial Robert Mueller y de varios comités del Congreso, que también estudian si hubo nexos entre la campaña del ahora presidente, Donald Trump, y funcionarios rusos.

Pompeo aseguró que su país hace esfuerzos para contrarrestar la actividad subversiva de Rusia, a través del uso de medios técnicos.

“Somos el mejor servicio de espionaje del mundo. Vamos a salir y hacer todo lo posible por robar secretos en nombre del pueblo americano”, dijo el directivo, y agregó que informa personalmente al presidente de lo que se sabe de asuntos estratégicos.

Antes de los viajes al extranjero para reunirse con otros líderes, Pompeo le aporta a Trump información relevante.

“Él está muy concentrado en el sentido de que es curioso sobre los hechos que le presentamos”, agregó.

En referencia al estado mental de Trump, debatido en EEUU en las últimas semanas a raíz de la publicación del libro “Fire & Fury”, Pompeo calificó de “absurdo” que se le cuestione.

“La afirmación de que el presiente no está implicado (sobre la actualidad) y no comprende estos problemas importantes es peligroso y falso, y me entristece que alguien se tomase el tiempo para escribir tal tontería”, afirmó.

En la entrevista con la BBC, el director de la CIA igualmente vaticinó que Corea del Norte será capaz de amenazar territorio estadounidense con sus armas nucleares “en un puñado de meses”.

Relacionado