Alcalde NY demanda y acusa empresa de “traficantes corporativos de drogas”

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- El alcalde Bill de Blasio expresó este miércoles que la ciudad está demandando por 500 millones de dólares las principales compañías farmacéuticas de Estados Unidos por su papel en la epidemia de opiáceos, una droga que sus principales componentes son la morfina, codeína y tebaína.

Asimismo las acusó de “traficantes corporativos de drogas” por utilizar marketing engañoso para inundar la Gran Manzana con analgésicos recetados, teniendo la ciudad mayores servicios de tratamiento a pacientes, servicios ambulatorios, hospitalarios, urgencias, costos de médicos forenses, de justicia criminal y de aplicación de la ley “.

Entre las empresas señaló a Johnson & Johnson, Purdue Pharma L.P, Teva Pharmaceuticals USA Inc., Cephalon, Inc., Endo Pharmaceuticals Inc., Allergan PLC, McKesson Corporation, Cardinal Health, Inc., AmerisourceBergen Corporation y Janssen Pharmaceuticals, entre otras, informa la prensa anglosajona.

En los archivos de este reportero descansan informaciones estableciendo que en 2016 más de 1,300 neoyorkinos murieron por sobredosis y similar cantidad en 2017. Decenas de dominicanos, entre otras etnias, han sido afectados por los efectos de los coriáceos.

En marzo de 2017 el alcalde anunció una inversión de 38 millones de dólares para reducir en 35% el número de muertes por sobredosis en los próximos cinco años.

Según la firma de investigación Kantar, el gasto en publicidad de compañías farmacéuticas en EEUU alcanzó los US$6.400 millones de dólares en 2016, un aumento del 64% desde 2012.

Según los datos del Centro de Control y Prevención de Enfermedades, el abuso de diferentes estupefacientes “linchó” a más de 64 mil estadounidenses el año pasado.

